– Aldri før har vi registrert så mange nettsøk på en eiendom som på denne, sier seniormegler Geir Nordstad i Kyte Eiendom.

Nysgjerrigheten rundt Storholmen, en vel 53.000 kvadratmeter stor øy midt i innseilingen til Bergen, har vært merkbar etter at den ble lagt ut for salg i november 2017.

15 millioner

Da prospektet ble presentert hadde ikke Kyte Eiendom satt noen forventninger til pris, men nå blir 15 millioner kroner nevnt som prislapp.

– Det store antall søk på eiendommen på Finn må nok tilskrives øyens historiske interesse, men vi har sendt ut prospekter til aktører som vurderer både bolig- og næringsformål. I alt har vi tolv-tretten navn på blokken, men noe konkret kan vi ikke gå ut med ennå. Vi er i prosess, sier Nordstad.

Forurenset grunn

Oppsiden ved Storholmen er dens beliggenhet i Byfjorden. Nedsiden er at holmen selges slik den ligger. Det betyr at man overtar en øy som fra 1925 til 2005 huset et av Statoils tankanlegg. Med på kjøpet får man forurensning i grunnen.

I dag er anlegget nedlagt, men flere større oljetanker og en mindre dieseltanker står igjen. Ifølge prospektet sto det tidligere et bolighus på øyen, men dette er revet og kun grunnmuren står tilbake.

Arbeidsplasser

Eiendommen er i Askøy kommunes arealplaner for 2012–2023 regulert for næring/industri, men like over sundet for Storholmen er det planlagt 170 leiligheter.

– Jeg skal ikke uttale meg om hva jeg tror er den beste løsningen for øyen som ligger så sentralt mellom Askøy og Bergen, men det er ikke tvil om at vi ønsker oss arbeidsplasser til kommunen. Så får tiden vise hvilke interesser som melder seg og hvilke intensjoner de måtte ha, sier ordfører i Askøy Terje Mathiassen.

Øyens historie

– Hva tenker du om den historiske ivaretakelsen av øyen? Storholmen nevnes i forbindelse med et av norgeshistoriens største vikingslag der 2500 menn skal ha omkommet?

– Vi har jo planer om å få satt opp et minnesmerke fra dette slaget, men noe større planer ut over det finnes ikke.

– Det blir ikke noe opplevelsessenter fra vikingtiden?

– Jeg lytter gjerne til kreative ideer, men for meg høres det svært luftig ut.

Fakta: Slaget ved Florvåg Ifølge sagnet skal Norges største sjøslag ha funnet sted ved Storholmen utenfor Florvåg på Askøy.

4000 menn og 34 skip deltok. Rundt 2500 menn ble drept, mens et stort antall skip gikk ned.

Under 2. verdenskrig ble Storholmen bombet.

Stord og Sogndal

Nordstad i Kyte Eiendom sier at man ikke har hatt kontakt med noen som har bedt om prospektet med tanke på utvikling av noe som kunne minne om utvikling av den historiske siden av området.

– Vi skal selge øyen og holder alle muligheter åpne. Vi har for øvrig tre andre tankanlegg for salg. I Sogndal, Sandnes og på Stord. Vi har fått bud på eiendommene på Stord og i Sogndal. Her forventer vi et mer snarlig salg, sier Norstad.