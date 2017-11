DRØMMEN: Slik presenterte Bybanealliansen, med Venstre og KrF i spissen, sin visjon for bybane gjennom Sandviken: Bane i dagen i Sjøgaten. Slik blir det ikke. Banen skal i stedet fyke forbi inne i fjellet. Nærmeste stopp herfra blir bak NLA i Amalie Skrams vei. FOTO: Foto og grafikk: Nils Eivind Horneland

Slik er Venstre og KrFs u-sving i bybanesaken

Da de gikk inn i byråd, var Venstre og KrF ikke i tvil: «Bybane i dagen er best for Sandviken». Nå går de inn for en trasé som nesten utelukkende går i tunnel.