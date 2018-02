Vil du gå på ski i sol? Da bør du komme deg ut i ettermiddag eller i morgen tidlig.

– Frem til og med onsdag kan jeg garantere veldig gode skiforhold både på Fløyen, Totland og Gullbotn. Torsdag og fredag drar det seg til med mildere vær og mer nedbør, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Værforholdene i Hordaland og Sogn og Fjordane er ganske like lørdag formiddag. Det er en god del skyer i ytre strøk, mens det er mye sol og lite skyer i indre strøk.

Ikke fare for inversjon

– Skyene i ytre strøk kan sprekke opp slik at vi får finere vær utover ettermiddagen og kvelden lørdag. Det er fare for nedbør fra søndag ettermiddag, men da i form av snø. Det har også snødd litt i dag tidlig, oppsummerer meteorologen.

Det blir såpass mye nedbør og vind i dagene fremover at det ikke er fare for inversjon og luftforurensing. Og i forhold til hva vi er vant med av nedbørsmengder her på Vestlandet, blir det ikke mange millimeter nedbør totalt sett.

Skredfare 3

– Hvordan er temperaturene?

– På Filefjell ble det målt minus 27 grader i dag, mens det i Raundalen øst for Voss er 19 minusgrader. I Voss sentrum er det mellom 10 og 13 minusgrader. I ytre strøk er det også kaldt, der ligger temperaturen på mellom null og en grad. De store temperaturforskjellene mellom indre og ytre strøk skyldes at vi på kysten får oppvarming av havet, forklarer Fagerlid.

– Er det fare for snøskred?

– I dag og i morgen er snøskredfaren 3 i Jotunheimen, som regnes som betydelig. Ellers i fjellet ligger det på grad 2, som er moderat. Folk som ferdes i fjellet må bruke sunn fornuft. Det er ganske rolige vindforhold og greit vær, selv om vi ikke får det været vi håpet på med blå himmel og sol, sier meteorologen.