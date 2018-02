Brøytemannskapene i Myrkdalen og på Kvamskogen har hatt hendene fulle de siste dagene. Snart ventes et nytt påfyll med snø.

Både i Myrkdalen og på Kvamskogen har den hvite nedbøren ført til stor aktivitet på hyttetakene denne uken.

Det ventes ytterligere store snømengder på Sør- og Vestlandet i løpet av det beste døgnet, melder NTB torsdag kveld.

Jobber på spreng

Brøytesjef Narve Lirhus i Myrkdalen hyttefelt står opp klokken fire om morgenen for å sørge for at all snøen som måkes ned fra takene blir flyttet vekk fra veien i god tid før resten av hyttefolket gjør storinntrykk.

- Vi blir nok ikke arbeidsløse i morgen heller, konstaterer han på telefon fra Voss.

Han melder at det fortsatt snør godt, og at mannskapene er forberedt på at det kan bli en lang fredag.

Torkjell Kjosås

Solide hytter

– Det er mye snø, men ikke uvanlig mye til Myrkdalen å være, sier Harald Haaland, administrerende direktør i Myrkdalen Fjellandsby.

Han legger til at alle hyttene i fjellandsbyen er bygget for å tåle ekstra snølast, og at lastebilene har gått i shuttle-trafikk de siste dagene for å flytte vekk snø der det er lite plass.

Han omtaler værforholdene som et «Nirvana» for skiløperne.

- Skiforholdene er legendariske. Tidenes beste, sier Haaland.

Torkjell Kjosås

Bikket to meter

Torkjell Kjosås har hytte på Kvamskogen, og kunne torsdag melde at snødyben hadde bikket to meter.

- Snømålet mitt er helt nedsnødd, og det betyr at det er over to meter, sier han og erkjenner at det tar på kreftene å få bukt med de voldsomme snømengdene.

- Da jeg kom inn i dag var jeg fullstendig gjennomvåt og måtte bytte alt av klær, forteller han.

Stoler på forsikringen

Kjosås har inntrykk av at folk flest er flinke til å måke sine egne hytter, men at det også er mange som stoler for mye på forsikringen og det at hyttene er nye.

- Det er du og jeg som må betale for sløvskapen når det går galt, sier han.

En annen hytteboer, Rune Mosberg, mener hytteeiere som ennå ikke har vært i området på en stund bør ta seg en tur opp i helgen.

- De som bor i mitt nabolag har vært flinke å måke, men det er en del hytter som ikke er så mye i bruk og som står litt farlig til, sier han.

Rune Sævig

Mer snø i vente

Rune Mosberg Gullesen

Vakthavende meteorolog Martin Granerø hos Værvarslinga på Vestlandet bekrefter at det ventes mer snø allerede i morgen.

- På 24 timer venter vi rundt 40–50 cm snø frem til lørdag formiddag. De som skal opp på hyttene i helgen må forberede seg på mer snø, sier Granerø.

Opphold i helgen

Det er lavtrykksaktivitet i Nordsjøen og pålandsvind fra Sør-Vest som har ført til snøfallet i høyden de siste dagene.

Lørdag ventes østavind og oppholdsvær, før det er muligheter for mer nedbør igjen på søndag.

– Søndag kan det komme inn litt mer snø igjen, men ikke like store mengder. Kanskje rundt en 5–10 centimeter, sier meteorologen.