Men her er det fortsatt ved igjen!

– Jeg la ut annonsen på finn.no midt på dagen i dag. Rett etterpå var alt solgt. Men til helgen drar jeg til Nordfjord for å hente mer, sier Einar Helgaas på Nedre Nattland.

Han er en av dem som kommer frosne vestlendinger til unnsetning. Fra onsdag av er det meldt sprengkulde i Bergen, og varselet fra meteorologene har fått folk til å hive seg på telefonen eller i bilen for å fylle opp igjen slunkne vedlager etter en lang vinter.

Mange selgere melder at de er tomme, men en ringerunde BT har gjort til ved-annonsører på finn.no, viser at det fortsatt er en del ved å få tak i rundt og i Bergensdistriktet for dem som er redd for å fryse.

– Mann av huse

– Vi gikk tomme før helgen, sier Anne Heggstad, som er gartner på Plantasjen i Åsane.

– Vi har hatt jevnt god leveranse av fra Øst-Europa. Men da kuldevarselet kom, gikk mann av huse for å hamstre ved. Vi får ikke inn mer før tidligst onsdag. Men vi har vedbriketter igjen. De kommer fra lokale møbelprodusenter og varmer godt, sier hun.

Uber for ved

I Oslo sitter sunnmøringen Trond Fjørtoft og styrer vedforsyninger landet rundt.

– Det har kommet vanvittig mange bestillinger fra Bergen den siste uken, sier han.

Fjørtoft har pantet tomflasker og brukt sparepengene sine for å utvikle et slags Uber for ved – kortreistved.no. Med støtte fra Innovasjon Norge.

Lokale produsenter

Lokale leverandører kan registrere seg i basen med hvor de leverer fra, hvor mye de har tilgjengelig, og pris. Så blir det lagt til et frakttillegg.

Og når en kunde legger inn en bestilling med leveringsadresse, rutes den direkte til nærmeste leverandør.

– Dermed spares både miljø og fraktkostnader. Og naboer kan få levert ved på samme ruten, sier Fjørtoft.

Begynt å gå tomme

Han sier mange av leverandørene hans nå begynner å gå tomme.

– Dette er også den tiden på året vedprodusentene har begynt på vedhogsten for neste sesong. De må utnytte tiden når bakken fortsatt har tele og før sevjen begynner å stige. Dessuten må veden ha tid til å tørke før neste fyringssesong. Så siden denne kuldeperioden kommer nå, blir det dobbelt travelt for produsentene våre, sier Fjørtoft.