Beate Jacobsen er en av flere barnehagelærere som reagerer på at Sylvi Listhaug sammenligner norsk politikk med en barnehage.

– Jeg leste overskriftene etter Listhaugs pressekonferanse og ble så frustrert at jeg bare måtte bare respondere på det, sier Beate Jacobsen.

Hun er daglig leder i Leirdalen barnehage i Meland kommune.

– Det er ikke første gang vi leser at politikere gjør sammenligninger med barnehager når noe går galt og det koker. Jeg forstår ikke det, for vi er noe helt annet. Når Listhaug sammenligner politikken med en barnehage, tenker hun antakelig på folk som ikke oppfører seg. Men i barnehagen oppfører vi oss. Barnehager har handlingsplaner for anti-mobbing, for hvordan vi skal oppføre oss og HMS-regler. Vi lærer barna hvordan man kommuniserer med hverandre, rydder opp i konflikter og omgås på en god, kjærlig måte, sier Jacobsen, som er barnehagelærer og spesialpedagog.

Privat

Flere reagerer

Like etter Sylvi Listhaugs pressekonferanse la hun ut følgende melding på Facebook:

«Gang på gang hører vi politiske representanter sammenligne egen arbeidsplass og situasjon med barnehage. SLUTT. Det er fullstendig misvisende.

Barnehager er strukturert, ivaretakende og systematisk organisert. Barn er ærlig, oppriktige og gode.

De voksne jobber hardt for å lære barn anti mobbing. De jobber hardt for å lære barn å kommunisere på skikkelig vis. Barnehager er alt det politikkens verden synes å streve med . Et anstendig, respektabelt sted å være. Så slutt å sammenligne eget rot med noe dere ikke har helt kunnskap om. TAKK»

Beate Jacobsen er ikke den eneste barnehagelæreren som reagerer på Listhaugs sammenligning. BT har blitt kontaktet av flere provoserte pedagoger, deriblant Trine Wickmann, som er pedagogisk leder i en privat barnehage i Bergen.

– Dette er så nedlatende. Jeg blir provosert og lei meg på vegne av alle barnehager, sier hun.

På Facebook-siden til barnehage.no er det flust av reaksjoner på ordbruken til den avtroppende justisministeren.

«Listhaug refererer til den siste uken i norsk politikk som en barnehage. Ifølge norsk lov skal barnehagen driftes ut ifra verdier som solidaritet, nestekjærlighet, respekt for menneskeverd ...», skriver en.

«Ho kastar skit på barnehagane og kallar seg sjølv ein vaksen ...», melder en annen.

– Godt og positivt

– Listhaug sier at hun skal være voksen, og lover samtidig at hun ikke skal gå stille i dørene på Stortinget. Hva tenker du om det?

– For å si det slik: Vi lærer barn at de ikke skal slamre med dørene. Det er viktig med selvhevdelse og å stå opp for det man mener. Men ikke på en negativ måte. Jeg vil ikke blande meg inn i politikken, bare ha frem at barnehagen er et anstendig sted å være både for barn og voksne. Et sted der man møter og må takle mange typer mennesker, sier Jacobsen.

Hun understreker at dannelse er noe barnehagene skal jobbe mye med, ifølge rammeplanen.

– Listhaug opplever at andre har vært stygge mot henne. Men barn i barnehagen er omsorgsfulle. De kan trå feil, men vi lærer dem hele tiden å ta de rette valgene og håndtere følelsene sine. Poenget mitt er at hvis man skal sammenligne noe med en barnehage, så skal det være noe godt og positivt. Det skjer veldig mye bra i barnehagen, sier Beate Jacobsen.