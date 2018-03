Her kjører brøytebilen i over 50 km/t på en gangvei langs E39 på Hylkje. – Uakseptabelt, sier Statens vegvesen.

Klokken 07.45 onsdag morgen kunne forbipasserende se en brøytebil kjøre i over 50 km/t på gangveien langs Steinestøvegen på Hylkje.

Langs gangveien ligger det flere busstopp, og veien leder blant annet til en barneskole. Det er også flere turområder i området.

Sjåføren mistet jobben

Statens vegvesen sier til BT at denne kjøringen er helt uforsvarlig, og at sjåføren ikke lenger jobber for dem.

– Føreren av bilen jobbet på en kontrakt via vår hovedentreprenør «Presis veidrift», men det gjør han ikke nå lenger. Slik kjøring er uakseptabelt, sier Morten Solholm, byggeleder ved Statens vegvesen.

BT har sendt videoen til gjennomsyn av Trygg Trafikk, som heller ikke er imponert over kjøringen.

– Dersom det er riktig fart som fremkommer på videoen, er farten altfor høy, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver fra Trygg Trafikk.

Skremmende kjøring

Johansen mener denne kjøringen er særlig risikabel siden personer som går på en gangvei ikke vil ha forventninger om at det kan komme kjørende biler der.

– Dette er skremmende. Kjøretøyet har ganske høy fart. En brøytebilsjåfør må nok ha litt fart for å klare å få vekk snøen, men her er sjåføren trolig oppe i en fart på 13–14 meter i sekundet. Da har du ikke sjans til å stoppe dersom det skulle komme noe i veien, sier han.

I utgangspunktet skal sjåføren kjøre på de gåendes premisser, i en gangfart på 5–6 km/t, forklarer Johansen.

– En brøytebil vil likevel trenge litt mer fart for å få bort snøen, så rundt 15 km/t ville vært fornuftig, sier han.