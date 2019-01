– Det var mørkt og kaldt og sikkert dramatisk.

I 22-tiden onsdag ble politiet varslet om en dumper som hadde havnet i Grindselvi i Grindsdalen i Leikanger.

Ambulanse, luftambulanse og to politipatruljer rykket umiddelbart ut.

Ifølge Christian Algrøy-Vegheim, straffesaksansvarlig i Sogndal-politiet, skjedde ulykken i forbindelse med anleggsarbeid.

Han sier dumperen var i arbeid med å kjøre til og fra en anleggsplass.

– Det er et krysningspunkt i elven der anleggsmaskiner kan kjøre over. Ulykken skjedde enten like før dumperføreren skulle over, eller like etterpå. Hendelsesforløpet er noe av det vi må etterforske nærmere. Men føreren har altså ikke kjørt utfor broen.

Politimannen sitter med bilder fra ulykkesdramaet. Ut fra bildene kan han si at førerhuset havnet delvis under vann.

Det er oppgitt at dumperen veier cirka 35 tonn i tom tilstand.

Politiet opplyste onsdag kveld at føreren var bevisst og oppegående, men at han klaget over smerter i ryggen.

Helse Førde opplyser at mannen i 20-årene er kommet nærmest uskadet fra hendelsen. Han kom inn til Førde Sentralsjukehuset like før midnatt onsdag.

– Han må ha hatt en skremmende opplevelse. Men fysisk er han kommet utrolig heldig fra det. Han er nærmest uskadet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Per Marifjæren i Helse Førde.

Hentet av luftambulanse

Føreren er en mann i 20-årene, opplyser han. Kolleger tok seg av føreren på land, og han ble seinere fraktet til sykehus med luftambulanse.

Algrøy-Vegheim sier ulykken etterforskes som en arbeidsulykke. Arbeidstilsynet er varslet. Torsdag morgen lå dumperen fortsatt i elven, med førerhuset delvis under vann.

– Den vil bli undersøkt av politiet torsdag. Så vil dumperen bli forsøkt hevet så fort som mulig.

– Hvordan ble hendelsen opplevd av de involverte?

– Jeg har ikke oversikt. Men det var mørkt og kaldt og sikkert dramatisk.

– Ivaretatt av kolleger

Politiet opplyser at føreren var i dumperen da den havnet i elven, men at han kom seg ut selv.

– På land ble han ivaretatt av kolleger.

Også brannvesenet dro til ulykkesstedet, forteller brann- og redningssjef Vidar Trettenes i Sogn brann og redning.

– Vi fikk oppdraget noen timer etter hendelsen. Vår lokale utrykningsleder sendte ut et par mann for å se. Jeg har hørt snakk om noen lenser, men vet ikke om de ble brukt forebyggende eller for å samle opp eventuelt utslipp.