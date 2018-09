Mannen er hardt skadet, ifølge politiet.

En mann er funnet hardt skadet ved Tonningshaugen i Stryn, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Mannen er funnet nedenfor en skrent.

Ambulanse, luftambulanse og politi er på stedet.

Politiets undersøkelser tyder så langt på at mannen har falt utenfor skrenten. Han er nå fraktet til sykehus med luftambulanse.

– Mannen er i slutten av 30-årene. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser fremdeles. Mannen ble funnet nedforbi en skrent. Patruljen melder det at mannen har falt som sannsynlig. Han blir tatt hånd om av helse, og de rapporterer at han er hardt skadet, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.