Politiet henlegger nå saken mot kvinnen som dopet ned fire eldre på Ladegården sykehjem.

Grunnen er en rettsmedisinsk vurdering: Den konkluderer med at sykepleieren (44) ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket da hun ga sykehjemspasienter antipsykotiske medisiner for å roe dem ned.

Dermed kan kvinnen ikke dømmes, og politiet henlegger saken.

– Vi har også vurdert tvungen behandling i form av psykisk helsevern. Men vi mener det ikke er vilkår for å legge ned påstand om det i denne saken, sier politiadvokat Cathrine Krohn ved Vest politidistrikt.

Ble lagt inn

Det var i påsken i år at kvinnen ble pågrepet og satt i varetekt. Hun ble funnet sovende på nattevakt ved Ladegården sykehjem. Og en sykehjemsbeboer ble funnet unormalt trøtt neste morgen. Han ble lagt inn på Haukeland universitetssykehus.

Det viste seg at han hadde fått i seg for stor mengder antipsykotiske tabletter.

Etterforskningen har vist at kvinnen ved to anledninger har gitt for store mengder slike medisiner. Til sammen er det fire ulike sykehjemspasienter hun har gitt disse medisinene til.

– Dette har vært en stor påkjenning for dem og deres pårørende, sier Krohn.

Omfattende etterforskning

Politiet har gjort en rekke undersøkelser og har brukt tid på etterforske saken.

– Dette er en alvorlig sak. Vi snakker om en sårbar gruppe pasienter, sier Krohn.

Politiet har også vurdert om vikarbyrået eller sykehjemmet som hentet inn kvinnen på nattevakt, har gjort noe galt.

– Vi kan ikke se at de har brutt aktsomhetskravet, sier Krohn.

Fratatt autorisasjonen

Kvinnen har erkjent å ha dopet ned de eldre.

– Dette har vært en tung sak for min klient, sier kvinnens forsvarer, Laila Kjærevik.

Hun mener det er en riktig avgjørelse å henlegge saken.

Fylkeslegen opprettet også tilsynssak etter at kvinnen var blitt pågrepet.

Sykepleieren er for tiden sykemeldt og fratatt autorisasjonen hun må ha for å jobbe som sykepleier.