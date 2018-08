Lytteposter i terrenget i natt, men ingen spor etter savnet kvinne (65) i Voss-området. – Vi håper vi skal finne en person i live, sier politiet.

Kvinnen startet en tur fra Smågiljane på Voss tirsdag morgen. Målet var Gråsidetoppen (se kart under), et fjell på rundt 1300 meter. Hun skal ha gått alene med en hund.

Turen er beregnet å ta rundt fem-seks timer. Da hun ikke kom tilbake, ble familien bekymret for at det hadde skjedd henne noe. Klokken 17.38 ble hun meldt savnet.

Onsdag morgen i 05-tiden forteller operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt at det ikke er gjort funn eller spesielle observasjoner i løpet av natten.

– Det har vært tre lytteposter i natt, men det er intet nytt siden tirsdag kveld. Fra klokken 07 onsdag og utover fortsetter vi søket med store ressurser, blant annet helikopter og hunder, sa Blindheim onsdag morgen.

– Det er fortsatt en redningsaksjon. Vi håper vi skal finne en person i live.

Påtroppende operasjonsleder Morten Rebnord sier søket startet klokken 07.30, med seks hundeekvipasjer fra Norske redningshunder, tre hundepatruljer fra politiet og syv mannskaper fra Røde Kors.

Onsdag morgen melder Sivilforsvaret i Hordaland at de stiller med rundt 20 letemannskaper. De skriver også om at det er ventet svært dårlig vær og mye nedbør onsdag.

Søket startet klokken 19.21 tirsdag. En lokal politipatrulje, innsatsleder og politiets hundepatrulje kom til oppmøtestedet ved Smågiljane tirsdag ettermiddag.

Tirsdag kveld var Røde Kors-mannskaper, syv ekvipasjer fra Norske redningshunder og et Super Puma-helikopter fra Florø med på aksjonen.

Natt til onsdag ble de fleste sendt hjem for å hvile seg, mens tre stand-by lytteposter ble værende igjen på strategiske punkter i terrenget.

– Det er både skrenter, stup og ikke minst bratt. Det er ikke forsvarlig å bevege seg der selv om en har godt lys rundt seg.

– Har dere søkt over hele området?

– Nei, det er et stort område. Vi har ikke kommet over alt. En har fortrinnsvis konsentrert seg om stier.

Får ikke kontakt

Den 65 år gamle kvinnen skal ha hatt med seg en mobiltelefon på turen. Politiet opplyste tirsdag kveld at den fortsatt hadde strøm. De mange telefonoppringingene var imidlertid resultatløse.

– Vi har sporet telefonen. Da får du en indikasjon på at telefonen befinner seg i det området. Likevel er området for stort til at vi klarer å lokalisere henne. Vi har også sendt ut en «Rescue Me»-melding. Den kunne gitt oss nøyaktige koordinater, men hun har ikke besvart den.

Redningshelikopter med varmekamera skal ha vært ute også i natt.

Operasjonsleder Blindheim forteller at temperatur er fin i området.

– Det er forholdsvis mildt. Det vi er bekymret for er at det skal skje et væromslag onsdag med mye nedbør.

Heller ikke hunden er funnet i området.

– Etter det vi vet er de gått opp sammen.

Blindheim forteller at det er mange hytter i området, og at de onsdag vil forsøke å sjekke dem ut.