Spisestedene MM og Il Forno måtte stenge umiddelbart da Mattilsynet gjorde alvorlige funn.

Mandag denne uken gjennomførte Mattilsynet en inspeksjon hos restaurantene MM og Il Forno, i det gamle Dickens-bygget i Bergen sentrum.

Under inspeksjonen fant Mattilsynet alvorlige brudd på regelverket for trygg mat knyttet til skadedyr.

Av hensyn til mattryggheten ble det gjort et så kalt hastevedtak, der MM Café & Bar og Il forno ble bedt om å stenge driften umiddelbart.

Rotteinvasjon

I tilsynsrapporten kommer det frem at hastevedtaket skyldtes at en rotte hadde tatt seg inn i lokalene. Denne skal ha blitt observert av personalet for rundt syv uker siden.

«Mattilsynet observerte gammel inntørket rottelort på lageret i en krok under en trapp. Det sto kasser med brus i dette området og var skittent rundt og under kassene», heter det i rapporten.

Eirik Brekke

Ikke fornøyd

Etter at rotten ble observert, tok innehaverne kontakt med et skadedyrfirma. De fanget dyret, og det ble rengjort i baren der den ble funnet.

Mattilsynet var likevel ikke tilfreds med vaskejobben da de inspiserte stedet denne uken. I tilsynsrapporten blir det særlig etterlyst rengjøring i form av desinfisering av overflater.

– Rotter er svært aktive og kan i løpet av kort tid ha vært i kontakt med utstyr, hyller, arbeidsbenker, emballasje til næringsmidler, og andre overflater. De er smittebærere av sykdomsfremkallende mikroorganismer, og kan derfor utgjøre en reell helsefare for mennesker, sier førsteinspektør Irmelin Grini.

Mattilsynet anser det som svært sannsynlig at rotten kan ha vært i kontakt med overflater som ikke seinere er blitt rengjort. Dette kan utgjøre en risiko for smitte til mat og drikke som oppbevares i lokalet.

Flere tilfeller

Skadedyrrapportene som Mattilsynet har fått tilsendt i ettertid, viser at restaurantene har hatt rotter inne ved flere anledninger det siste halvåret.

– Ekskrementene vi fant lå på lager, i et annet område av lokalene enn der de sist observerte en rotte, presiserer Grini.

De to spisestedene stengte dørene mandag kveld, men åpnet igjen tirsdag morgen etter ny inspeksjon fra Mattilsynet.

– Vedtaket var begrunnet i at det forelå en helserisiko. Når denne er fjernet, får man åpne igjen, sier Grini.

Eirik Brekke

Strenge rutiner

Hun legger til at Mattilsynet har gitt de to spisestedene pålegg om utbedringer av renholdet. De ba også om å få tilsendt dokumentasjon på kontroll av skadedyr.

– Regelverket krever at alle som driver næringsvirksomhet skal ha rutiner for å bekjempe skadedyr. I sentrum kan det være et stort problem. Når man har slike utfordringer, må man ha ekstra gode rutiner for skadedyrkontroll, sier inspektøren.

Mattilsynet vil normalt følge opp med hyppigere tilsyn etter slike funn.

Inventum beklager

Det er Inventum Gruppen som driver restaurantene MM og Il Forno. Selskapet har lang erfaring i bransjen, og driver rundt 20 spisesteder i og rundt Haugesund.

I mars åpnet de sine første restauranter i Bergen, i de tradisjonsrike lokalene på Kong Olav Vs plass.

Daglig leder Bjørn Gerry Viksund sier at Inventum tar Mattilsynet sine funn svært alvorlig.

– Når Mattilsynet finner mangler, leverer vi ikke på det nivået vi identifiserer oss med. Vi beklager, og er skrekkelig lei oss, sier Viksund.

Fred Ivar Utsi KLEMETSEN

– Trygt å spise

Viksund tror rotteproblemet har sammenheng med at det har vært mange ombygginger i området den siste tiden, kombinert med at lokalet har stått tomt over en lang periode.

Han lover en «knallhard» oppfølging som følge av Mattilsynets funn.

– Vi har et eksternt skadedyrfirma som er på ukentlig inspeksjon. Alle tiltak de har kommet med, er blitt fulgt opp umiddelbart. Vi har drevet spisesteder i over 30 år, og har aldri hatt problemer med Mattilsynet tidligere. Det er trygt å spise hos oss, slår Viksund fast.