Ein typisk korridorpolitikar

Kjell Opseth fekk det oftast som han ville. Sta, seig, viljesterk – og attpåtil litt av ein luring. Men var det «lureri» for over tjue år sidan som forklarar at vi enno ikkje har fått Ringerikstunnelen og kortare reisetid med Bergensbanen?