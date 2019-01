Overvåkingsvideoer fra Bybanen viser hvor lite observante folk kan være.

2018: En syklist krysser skinnegangen uten å se Bybanen komme i 50 kilometer i timen.

2017: En tenåring skal rekke bussen og løper i full fart rett på Bybanen.

Dette er bare to eksempler på episoder som sikkerhetssjef René Molijn i Keolis viser sine vognførere for å advare dem mot det de kan oppleve i jobben.

– Kunne gått galt

– Vi må kunne slå fast at personene som er involvert i disse videosnuttene har hatt marginene på sin side. Her er flere tilfeller der det virkelig kunne gått galt, sier Molijn.

Nederlenderen, som nå er bosatt på Askøy, jobber kontinuerlig med å få ned tallet på ulykker, nestenulykker og hendelser langs banen.

Arne Edvardsen

Skulle rekke bussen

Han forteller at han har snakket med tenåringen som løp inn i banen.

– Han skulle nå bussen som sto på andre siden av den doble skinnegangen ved Birkelandsskiftet. Det er bare flaks at han ikke havnet under bybanehjulene. Heldigvis slapp han unna uten skader, sier Molijn.

I videoen ser man at gutten reiser seg igjen etter sammenstøtet og løper videre for egen maskin.

Uvitende om nestenulykke?

I en annen videosnutt fra Slettebakken ble vognføreren vitne til at en syklist krysset skinnene uten å se seg for like foran Bybanen.

– Her er det helt ubegripelig at det går bra. Syklisten ser ikke til høyre der Bybanen kommer i rundt 50 kilometer i timen, sier Molijn.

Sikkerhetssjefen har ikke klart å spore opp vedkommende som syklet ufortrødent videre på andre siden av skinnegangene.

– Kanskje vedkommende er uvitende om hele episoden. Vognførerne våre observerer mange som ikke enser at banen kommer.

Går i sin egen verden

Noen er opptatt med mobilen, andre har hettegenseren trukket godt over hodet, mens andre igjen går i sin egen verden med hodetelefoner.

2017: En kollisjon mellom myk trafikant og Bybanen ved Sandslivegen viser det sikkerhetssjefen kaller 2. train coming. Her ble det en smell, men uten at det er rapportert annet enn lettere skader.

2018: På Nesttun har overvåkingskameraet fanget inn en person som dunker inn i Bybanen. Også her endte det med lettere skader.

Arne Edvardsen

Skal kjøre defensivt

– En årsak til at vi klarer å holde ulykker på et lavt nivå er at vognførerne er skolert i å kjøre defensivt og være forutseende i trafikken, sier Erik Bauge, som er teamleder på driftssentralen hos Keolis.

Siden Bybanen begynte å rulle i 2010, er det registrert én dødsulykke på strekningen Byparken – Flesland. Den skjedde i 2013.

I 2018 var det tre kollisjoner mellom Bybanen og annet kjøretøy. Fem ganger i fjor har Keolis registrert kollisjon med myke trafikanter.

50 ganger rundt jorden

– Vi kommer godt ut om vi sammenlikner ulykkestallene våre med baner i andre byer. I 2018 kjørte Bybanen totalt en strekning på 50 ganger rundt jorden, sier Bauge.

De jobber kontinuerlig med å få ned tallene for ulykker. De har vært nedadgående siden starten i 2010.

– Vi går gjennom alle hendelser og evaluerer tiltak sammen med veimyndighetene. De siste årene er det gjort oppgraderinger av sikkerheten langs linjen.

Antall farebrems redusert

Blant områdene som har fått lyskryss eller annen oppgradering er Slettebakken, Bergenshallen, Lagunen, Fantoft, Bjørnsons gate og Danmarks plass ved Yrkesskolen.

En indikasjon på at trafikken langs Bybanen er blitt tryggere er at antall farebremser eller nødbremser er redusert.

– Må være obs på banen

– Folk som beveger seg over skinnene skal huske på at det er 80 tonn og gjerne med 280 passasjerer som møter dem, sier Molijn.

Beregninger viser at det tar 65 meter å stoppe for Bybanen ved en fart av 70 kilometer i timen.

– Vi har gode vognførere som følger trafikkbildet nøye, men det er ekstremt viktig at kjøretøy og myke trafikanter som ferdes langs banen er obs på farene som kan oppstå, sier Molijn.