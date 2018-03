I neste uke starter oppryddingen ved den tidligere malingsfabrikken på Askøy. Hempel AS lover at forurensningen på land skal være ryddet innen 20. mai.

Ni år er gått siden en akuttopprydding fjernet den verste forurensningen ved Monopol Hempel i Florvåg.

Konsentrasjonene av miljøgiften PCB skal ha vært blant de høyeste i Norge. Nå skal resten av de forurensede massene endelig bli tatt.

Kreftfremkallende

Den fortsatt forurensede grunnen på industriområdet skal utgjøre en risiko for helsefare for mennesker som oppholder seg der.

Det er særlig kvikksølv og benzen, et kreftfremkallende stoff, som finnes i for høye konsentrasjoner, men også bly, PAH, PCB og olje, ifølge Miljødirektoratet.

Tiltaksplanen sier at 3300 kubikkmeter forurensede masser skal fjernes fra eiendommen og leveres godkjent mottak, sammen med sedimenter fra overvannskummene.

– Hvor mye vil denne oppryddingen koste?

– Ingen kommentar, sier Michael Steen Petersen, direktør for Group Technology and Engineering for Hempel AS. Han legger imidlertid til at det er en «en betydelig sum».

Første uken i mars

Opprinnelig fikk Hempel AS frist til 15. januar i år med å gjennomføre oppryddingen på land.

Fristen er nå forlenget til 20. mai. Blir den ikke overholdt, risikerer de tvangsmulkt på 250.000 kroner, varsler Miljødirektoratet.

– Det vil ikke bli noen problem å overholde fristen, sier Petersen.

Han forteller at det faktiske oppryddingsarbeidet vil starte første uken i mars, og at arbeidet vil bestå i å rydde opp i de forurensede massene på land i henhold til tiltaksplanen som Miljødirektoratet har godkjent.

Ville ha god margin

Grunnen til at selskapet ønsket lengre frist er at de måtte søke Askøy kommune om nødvendige tillatelser i forbindelse med oppryddingen. I tillegg ønsket selskapet margin i tilfelle uforutsette forhold ved gjennomføring av tiltakene.

Det fremgår i et brev datert 20. desember, sendt fra Hempels advokat til Miljødirektoratet.

– Hempel har ønsket en ganske lang utsettelse av fristen. Med varsel om tvangsmulkt markerer vi hvor viktig det er med en opprydding, sier saksbehandler Erik Høygaard i Miljødirektoratet.

Fakta: Hempel-saken Spørsmålet om ansvar for undersøkelse og opprydding i den forurensede tomten har gått i flere rettsrunder mellom Miljøverndepartementet/Miljødirektoratet og Hempel AS, som er et dansk selskap innen lakk og maling. Hempel eide i en periode malingsfabrikken Monopol Hempel, som siden 1918 drev sin virksomhet i Florvåg. Hempel AS ble i 2010 dømt av Høyesterett til å foreta miljøundersøkelser både på land og i sjø ved den gamle fabrikkeiendommen til Monopol Hempel på Askøy. Høyesterett slo fast at et morselskap kan være ansvarlig etter forurensningsloven. I den siste runden i rettsapparatet i 2013–2015 handlet rettstvisten om hvorvidt Hempel AS også plikter å refundere statens oppryddingskostnader for akutt forurensning i grunnen ved malingfabrikken. Hempel ble dømt til å betale 2,4 millioner kroner for miljøoppryddingen som Miljødirektoratet da hadde fått gjennomført. Kilde: Miljødirektoratet

Først land, så sjø?

Sjøbunnen utenfor Florvåg regnes som en av Norges mest forurensede områder.

– Først tar vi forurensingen på land, fordi den kan lekke ut til sjøbunnen. Først etterpå vil vi gå videre og se nærmere på hva det er behov for i sjøen, sier Høygaard.

Ifølge en rapport fra Multiconsult i 2011 fremgår det at denne sjøoppryddingen grovt anslått vil koste mellom 100 og 150 millioner kroner.

– Hvem som vil være ansvarlig for denne oppryddingen må utredes nærmere, sier Høygaard, og understreker at dette prisanslaget er gammelt.