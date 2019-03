– Dette er veldig utfordrende for nabolaget, men det er også uverdig, mørkt og vått for brukerne, sier byråd.

– Rusmisbrukere skal få benytte seg av tunnelen på lik linje med alle andre, men de skal ikke få oppholde seg der, sier byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V), på en pressekonferanse.

Tirsdag ble det lagt frem en ny handlingsplan for å få bort åpne russcener i Bergen.

De siste årene har mange rusmisbrukere oppholdt seg i tunnelen like ved Strax-huset på Damsgård.

– Dette er veldig utfordrende for nabolaget, men det er også uverdig, mørkt og vått for brukerne. Det er også vanskelig for hjelpeapparatet å drive oppsøkende arbeid i en tunnel, sier Horn.

Lager ny plass

Etter at Nygårdsparken ble stengt i 2014, har rusmiljøet i Bergen trukket til Vågsbunnen i sentrum og Strax-huset på Damsgård.

Det skal lages en alternativ uteplass ved Strax, som skal stå klar i løpet av sommeren. Området skal være skjermet fra gaten.

Planen er at rusmiljøet kan oppholde seg der i stedet for å trekke til andre områder.

– Det vil ikke lenge være noen grunn til å oppholde seg i tunnelen og på gaten rundt fordi vi lager et godt alternativ, sier Horn.

I praksis vil ansatte på Strax-huset og politiet samarbeide om å oppsøke rusmisbrukere i tunnelene, og informere dem om de nye tilbudene.

Jannica Luoto

Flere stoffer på sprøyterommet

Nå skal ikke sprøyterommet på Strax-huset bare være begrenset til heroin, men «alle stoffer som har en overdosefare».

Røykerom vil stå klart i løpet av sommeren. Sprøyterommet tilrettelegges for utvidet bruk allerede nå i vår.

– Når disse nye tiltakene er på plass, vil vi ha et godt og verdig alternativ for brukerne, sier Horn.

Marita Aarekol

Vil dele ut heroin

– Det er folkene i russcene vi er opptatt av å hjelpe, sier Christian Ohldieck, assisterende avdelingsdirektør ved avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

Han har vært sentral i å legge handlingsplaner siden før Nygårdsparken ble stengt.

– Vi er godt på vei, men har fremdeles en lang vei å gå, sier Ohldieck.

Arbeid med å få heroinassistert behandling i Oslo og Bergen er også i gang.

– Arbeidet settes i gang i Bergen en gang mellom 2020 og 2021, sier han.

Vil ikke straffe brukere

Politiinspektør Lars Morten Lothe sier forebygging skal være politiets nye hovedstrategi inn mot rusmiljøet.

– Det er ikke lenger et fokus å fange og straffe brukerne fra politiets side, sier Lothe.

Politiinspektøren tror de nye tiltakene kan gi en tryggere by.

– Systematiske tiltak mot russcener er god kriminalitetsforebygging, sier Lothe.