To personer skal ha vært i vannet, men personene er reddet opp og er uskadet.

Nødetatene og redningsskøyten er på vei til CCB-basen på Ågotnes, melder politiet på Twitter.

Ulykken ble meldt klokken 11.28.

– Helt uvirkelig

Konsernsjef ved CCB-basen, Kurt Rune Andreasen bekrefter overfor BT at to personer havnet i vannet som følge av ulykken. De to personene er gjort rede for.

– Dette er helt uvirkelig. Vi har brukt halvannet år på å sette denne dokken i stand. Vi har brukt mye tid og penger på å oppgradere den, sier Andreasen.

Det var i forbindelse med en dokkingsituasjon at det hele gikk galt, opplyser konsernsjefen.

– Dokken begynte å gå lavere og lavere i vannet, så gikk den ned. To menn havnet i sjøen, men de hadde på seg alt av verneutstyr, så det skal ha gått bra med dem.

– Dette er helt forferdelig. Jeg har nesten ingen ord, sier Andreasen.

Båten som skulle i dokk er verdens største slaktebåt, «Norwegian Gannets», opplyser Andreasen ved CCB-basen.

Så hendelsen

– Jeg så ut vinduet i lunsjen og oppdaget masse bobler i sjøen. Flytedokken som lå der like før, var borte vekk, sier Susanne Erikka Kausland.

Hun jobber i en bedrift like ved CCB -basen på Ågotnes.

– En båt var i ferd med å gå inn i dokken like før den gikk ned, sier Kausland.

Les også: Dette er den historiske dokken

Ingen skal være i sjøen lenger, og ingen skal være savnet, ifølge politiet.

– Brannvesenet på Ågotnes er på stedet. Vi har sendt brannbåten «Sjøbrand» med dykkere, sier Håkon Myking ved brannvesenets 110-sentral.

Alf Svein Blomvågnes jobber i området.

– Vi holdt på med å skru sammen noen nye møbler på kontoret. Da jeg reiste meg opp, så jeg at det boblet i sjøen. Så vidt jeg har skjønt var dette en av de første båtene som ble dokksatt etter at den gamle dokken ble fraktet hit fra Laksevåg, sier Blomvågnes, som i luftlinje bare var 200–300 meter fra hendelsen.

2211-tipser

Flere tipsere melder at det er flytedokken som har gått ned.

– Det er en person som har vært i vannet. Vedkommende er nå oppe av vannet og er uskadet, opplyste operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til BT like etter hendelsen.

Det viser seg nå at det er to personer som har vært i vannet, ifølge konsernsjefen ved CCB-basen.

– Det er muligens en kran som har falt oppå en dokk, men vi har fått motstridende opplysninger, så dette vet jeg ikke foreløpig, sier operasjonslederen.

Han forteller at CCB-basen har hatt en opptelling av de ansatte, og at alle arbeiderne er gjort rede for.