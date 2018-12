En ny, flytende sauna på Marineholmen ble onsdag feiret av badende med hakkende tenner og slaps i håret.

Ute på bryggen kler folk av seg yttertøy og klær til de står i badetøyet.

Temperaturen denne desemberdagen er ikke akkurat det de fleste av oss forbinder med badetemperaturer.

I sjøen er det mellom fem og syv grader. Temperaturen i luften er rundt tre grader, men en laber bris gjør at det oppleves enda kaldere. Det begynner å sludde.

Bader hver uke

Men Ingunn Aanes, Carina Johannessen og Maria Helsengreen ser ut til å ha det travelt med å komme seg ut i det kalde vannet.

Hver fredag morgen klokken halv ni bruker de ivrige kollegene fra Ernst & Young å bade i Puddefjorden.

GEIR MARTIN STRANDE

Det har de holdt på med i to-tre måneder nå.

Derfor lar de ikke sjansen til å svømme i fjorden gå fra seg, da nabolagets nye sauna onsdag formiddag ble innviet.

– Kommer dere til å bade oftere nå?

– Det holder kanskje med en gang i uken, slår Ingunn Aanes fast mens salt sjøvann og slaps renner nedover kroppen.

Det er så iskaldt og kliss-klass at man faktisk ikke trenger å plaske rundt i vannet for å kjenne på neglebitt og frost.

Geir Martin Strande

– Det verste er faktisk å komme opp igjen etter at du har badet. Men det er varmere å bade her enn det var i Oslo, der var det is på vannet, utdyper Ingunn Aanes.

– Hva er det beste med å hoppe i fjorden?

– Endorfinrushet når du kommer opp igjen, sier Aanes.

Geir Martin Strande

Tilsynelatende helt ubesværet svømmer Endre Haukeland rolig rundt badstuen.

Men dette er bare andre gang han bader utendørs vinterstid. Første gang var for fjorten dager siden på Nordnes sjøbad.

– Kun en fasade

– Er du virkelig så avslappet?

– Det er kun en fasade, men det var deilig å komme inn her i varmen, innrømmer Haukeland mens han slapper av i trengsel inne i saunaen etterpå.

Badstuen er et spleiselag mellom GC Rieber som har bygget lekteren, firmaet Utestua som har levert saunaen, og Søtt og Salt som leier og driver den.

Ettersom badstuen er vedfyrt, må den bestilles en time på forhånd.

– I Oslo er dette blitt ganske stort. Det handler om å samles rundt bålet og å være til stede i eget liv, sier arkitekt Arvid Bjerkestrand.