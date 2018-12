For første gang er valglisten «Nei til mer bompenger» inne i bystyret. Ensakspartiet får 1,7 prosent oppslutning i en ny meningsmåling.

– Veldig gledelig. Dette betyr at vi for første gang er blitt så synlig at det slår ut i praksis, sier Trym Aafløy, førstekandidat for «Nei til mer bompenger» i Bergen.

Han jubler over 1,7 prosent oppslutning og en representant i bystyret i Bergen. Målingen er utført av Respons analyse på bestilling av SV, og ble første gang presentert i Klassekampen.

Totalt er 803 personer spurt. Det er noe mer enn i de fleste andre målinger, noe som gir mindre feilmargin.

– I Stavanger er en tilsvarende liste inne med tre mandater. Dette er imidlertid en helt ny situasjon i Bergen, men det er fremdeles 280 dager igjen til valget. Vi tror det skal være mulig å få inn flere. Spesielt når de 15 nye bompengene kommer opp, sier Aafløy.

Vil bli større

– Er du fornøyd med ett mandat?

– Målet er å bli så stort at vi kommer i en vippeposisjon når det skal forhandles om nytt byråd.

– Hvor stor må dere være da?

– Det er det opp til velgerne å bestemme. Hvis vi får nok mandater til at ingen får flertall uten oss, så kan vi sette premissene for det nye byrådets politikk.

– Er dere forhandlingsvillig? Eller må alle bompengene bort?

– Vi har ikke sagt at alt skal vekk. Men de nye bommene må vekk alle sammen. Og de bomsatsene som er i dag må reduseres, kanskje til halvparten. Satsene er for høye. Folk klarer ikke å leve med dette. At folk skal måtte betale bompenger for å gjøre aktiviteter innen bydelen, det er uakseptabelt.

Tar velgere fra Ap, Høyre og Frp

BTs valgekspert Johan Giertsen forteller at det er første gang at et bompengeparti er inne med mandat i bergenspolitikken. Han legger ikke skjul på at han er overrasket.

– Ja, på en måte. Det var uventet. Men ser du på stemningen i landet, så er jo bompenger en sak som kan flytte velgere. Det er helt opplagt.

– «Nei til mer bompenger» er et ensaksparti. Hvordan gjør denne typen partier det tradisjonelt i lokalvalg?

– De er sjelden inne mer enn en periode, og sjelden med mer enn en representant. Det er få eksempler på dette, i alle fall i Bergen. Bymiljølisten var for eksemel bare inne i en periode.

– I mindre kommuner er det en god del eksempler på ensakspartier, men i storbyer så er rikspartiene de dominerende, sier Giertsen, som har studert SV-målingen.

Han forteller at bompengemotstanderne stjeler velgere fra tre partier: Høyre, Ap og Frp.

– De tar like mye fra hver av partiene, sier Giertsen.

– Hvordan reagerer de store partiene på en sånn nyhet?

– At bompenger i dette kommunevalget kan være en problemsak for de større partiene, det tror jeg de er forberedt på, sier Giertsen, som ikke tror bompengemotstanderne klarer å revolusjonere bergenspolitikken.

– De partiene som er i bystyret vil nok finne frem til samarbeidsformer som gjør at byen blir styrt uavhengig av et sånn parti. Men de kan få innflytelse i kraft av at de bremser politikken og påvirker de andre partienes politikk.