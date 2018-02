Dag Sele er valgt til Kristelig Folkepartis nye leder i Hordaland. I motsetning til forgjengeren støtter han ikke regjeringssamarbeid med Frp.

Det var knyttet stor spenning til valget av ny fylkesleder under årsmøtet til Hordaland KrF på Straume lørdag ettermiddag. Valgkomiteen hadde innstilt to kandidater, Dag Sele fra Stord og Beate Husa fra Sotra.

Husa, som nå bor i Bergen, er kjent som støttespiller for den avtroppende lederen, Pål Kårbø. De to har begge uttalt at KrF bør vurdere å gå inn i en sentrum/høyre-regjering som også inkluderer Fremskrittspartiet.

– Mitt inntrykk i Hordaland er at flertallet heller mot høyresiden, sa Husa til Dagen før årsmøtet.

Dag Sele, på sin side, har vært like tydelig på at han ikke ønsker noe regjeringssamarbeid med Frp.

– Slik den politiske situasjonen er i dag, mener jeg vi ikke kan det, sa Sele til Dagen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

45 mot 43 stemmer

Etter en engasjert debatt, avla 88 personer sin stemme. 43 stemte for Husa, mens 45 stemte for Sele - som altså blir Hordaland KrFs nye leder.

Dag Sele, 53, er lege og har bodd lenge i Telemark, hvor han i 2011 ble valgt til varaordfører i Bø. I etterkant av debatten om legers reservasjonsrett i abortspørsmål, sa Sele opp jobben i Bø og flyttet hjem til Hordaland.

– Gratulerer! Jeg er kjempeskuffet, men det må jeg bare leve med, sa Beate Husa da hun ga Sele en klem etter avstemningen.

Overrasket over egen seier

Den nye fylkeslederen, Dag Sele, virket lettere himmelfallen etter seieren.

– Med en så sterk motkandidat var jeg overrasket over å vinne. Forhåpentlig var det mine egenskaper innen organisasjonbygging og brobygging som spilte inn.

– Hvilken bro er det som må bygges i Hordaland KrF da?

– Vel, som leder må man i hvert fall kunne lytte til alle når det er ulike syn. Det gjelder i alle organisasjoner og i mange saker, ikke bare spørsmålet om tilknytning til høyre- eller venstresiden.

– Der har du selv markert deg med et tydelig standpunkt mot å regjere med Frp.

– Ja, det gjelder i nåværende situasjon. Jeg er fornøyd med at samarbeidsdiskusjonen er satt på pause, mens vi diskuterer hva politikken vår skal være, sier Sele.

– Det er viktig for meg å holde fast ved at KrF er et sentrumsparti. Det er en viktig posisjon uavhengig av enkeltpartienes størrelse. Det er forskjell på å samarbeide med noen av de store partiene, fra en sentrumsposisjon, og å bli del av en fløy, for eksempel ved å kalle seg borgerlig. Over tid kan man samarbeide begge veier, mener jeg.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ulsteins kandidat tapte

– Det var overraskende jevnt, sier Dag Inge Ulstein til BT etter valget.

Finansbyråden i Bergen gikk i Vårt Land lørdag sterkt ut mot Pål Kårbøs utspill til støtte for regjeringssamarbeid med Frp. Likevel stemte Ulstein selv for Frp-vennlige Beate Husa.

– Det er jo ikke regjeringssamarbeid dette valget handler om. Det jevne resultatet viser at Knut Arild Hareides strategi om å bestemme politikk først, deretter finne samarbeidspartnere, er helt riktig, sier Ulstein.

Skuffet Kårbø vil dempe seg

Avtroppende fylkesleder, Pål Kårbø, har markert seg som en sterk tilhenger av å gå inn i regjering med Høyre og Frp. Allerede valgnatten gikk han ut og mente partiet burde forhandle om en plass i Solberg-regjeringen. Selv om han fortsetter som fylkesvaraordfører, er Kårbø klar over at han ikke kan holde fanen like høyt fremover.

– Jeg kan ikke bli en syvende far i huset. Den nye lederen får håndtere dette feltet.

Før avstemningen var Kårbø tydelig på at han ønsket Beate Husa som sin etterfølger. Etter at hun tapte for Dag Sele ønsket ikke Kårbø å si så mye til pressen.

– Nå har vi gjort et ledervalg, det må jeg respektere. Jeg ville ha Beate, men håper at Dag vil gjøre en god jobb og at Hordaland KrF fremdeles vil ha noen av de standpunktene vi har hatt, uten for store endringer.

Ørjan Deisz (arkiv)

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hareide ser ikke klare fløyer

I sin tale til fylkesårsmøtet, la partileder Knut Arild Hareide vekt på at KrF har mye å hente med å samarbeide både til høyre og venstre.

– Hva sier du til at dette valget sees som en kamp mellom KrFs verdikonservative fløy og resten?

– Det er et for enkelt bilde. Debatten i dag viste at det ikke er entydige fløyer. Det politiske Norge er endret og blitt mer fragmentert, det merker vi i KrF også.