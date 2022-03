Fyll og spetakkel på St. Jørgens hospital

«I hospitalet hersker ryggløshet, fylderi og tyverie».

Stort sett lå hospitaler for spedalske ved en hovedinnfartsåre. Dette var også tilfelle med St. Jørgen, og årsaken var at de friskeste med letthet kunne ta seg inn til byen for å selge de varene de hadde tilvirket. De svakeste derimot, hadde kort vei ut i den trafikkerte veikanten for å tigge. Her en tigger på Nygård, i bakgrunnen ser vi Nygårdsporten.

«Protokoll og dagbok for St. Jørgens Hospital» befinner seg ved Spesialsamlingene i Bergen. Den forteller om fyll og slagsmål på St. Jørgen.

St Jørgen opprettes

St. Jørgens hospital er kjent for alle bergensere i dag. Komplekset med blant annet kirke og sykehusbygninger er plassert ikke langt fra Stadsporten, og har utganger både til Marken og Kong Oscars gate.

St. Jørgen inneholdt både kirke og sykehusbygninger samt klokkerbolig og uthus. St. Jørgens inntekter kom blant annet inn fra jordegods, testamentariske gaver og bøter. Det var et poeng at huset skulle bygges i utkanten av eller utenfor byen, slik at de syke ikke skulle bo sammen med friske midt i bykjernen. Her St. Jørgen-anlegget rundt år 1900.

Hospitalet har lange aner. Det er nevnt allerede i kilder på 1400-tallet, og ble opprinnelig oppført på grunnen til Nonneseter kloster.

Selve navnet St. Jørgen kommer fra St. Georg, de spedalskes skytshelgen. Ordet hospital kommer fra det gammelnorske spitali eller spitall, et gjestehus. Selve navnet spedalsk er igjen utledet fra dette.

De spedalske

Mange av de som ble boende på St. Jørgen var da også spedalske. Økningen av spedalske vokste sterkt på 1600- og 1700-tallet, og etter en nedgang tidlig på 1800-tallet vokste antallet igjen mot midten av århundret.

Sykdommen var spesielt utbredt på Vestlandet, og det var derfor ikke så merkelig at det også var her vestpå at Gerhard Armauer Hansen oppdaget leprabasillen (1873).

Synkende sykdomstall, så vel som opprettelsen av Lungegårdshospitalet (1849) og Pleiestiftelsen for spedalske (1857), førte imidlertid til at trykket på St Jørgen ble mindre, og etter at den siste pasienten døde i 1946, ble hospitalet overflødig.

Soverommene var oppdelt i førti små celler, og i hvert rom var det ofte plassert to personer om gangen. De som bodde på St. Jørgen levde dermed tett på hverandre, noe som nok kunne gi opphav til konflikter.

De andre beboerne

St. Jørgen var imidlertid ikke bare for spedalske. Hospitalet var også det vi i dag ville kalt et aldershjem. Flere eldre fikk bo her på livstid mot at de donerte alt de eide til hospitalet.

St. Jørgen var også et sykehjem: de som ikke hadde penger eller slektninger til å ta vare på seg, kunne få innpass her.

Inne på St. Jørgen var det et felles oppholdsrom for kvinner og menn.

På grunn av de forskjellige innkvarteringsmulighetene, var det en sammensatt gjeng som bodde på hospitalet. Her var både kvinner og menn, samt barn som gjerne hadde kommet inn sammen med foreldrene sine.

Uansett alder og kjønn var det forventet at de som kunne jobbe skulle gjøre det. De innsatte laget derfor en hel del varer, som senere ble solgt ute på byen.

Oppslag i protokoll fra St. Jørgen hospital i UBs Spesialsamlinger. Her vises oversikt over døde pasienter i årene 1788 til 1791 og når de ankom sykehuset.

Protokollen

«Protokoll og dagbok for St. Jørgens Hospital» dekker årene 1746–1806. Den inneholder mange opplysninger om hospitalet.

Protokollen inneholder blant annet lister over alle de som fikk plass på St. Jørgen. Ifølge opptegnelsene ble det i perioden 1740–1774 innlagt 843 personer på St. Jørgen, og av disse var i alt 808 notert som døde.

Mange av de innlagte var i 20- og 30-årene, og ikke nødvendigvis spedalske. De fleste av dem ser imidlertid ut til å ha dødd et år eller to etter ankomst.

Protokollen fra St. Jørgen lister både inntekter og utgifter. På denne siden nevnes for eksempel innkjøpet av nytt kirkespir etter at det gamle blåste ned den 20. november 1785. Det samme gjorde 1500 taksteiner. Den 28. juli året etter var spiret endelig satt opp, og som siste hånd på verket skulle nå hanen settes på toppen. Den tyske håndverkeren som hadde fått jobben, brukte dessverre fire forsøk på å få den opp, noe som påførte hospitalet unødvendige kostnader.

Rottereiret

Fordi protokollen dekker et stort tidsspenn, er det flere personer som har skrevet i den. En av dem som skrev mye, var Johannes Grøgaard (død 1800), lærer på Latinskolen og klokker på anstalten.

Ifølge Grøgaards opptegnelser, var det virkelig liv og røre på St. Jørgen. Årsaken var antakelig den svært sammensatte beboermassen som bodde tett på hverandre. Og, fordi de fleste også var ute på byen, tok de «ufreden» med seg ut.

St. Jørgen Hospital sett fra Kong Oscars gate på 1920-tallet.

I 1785, for eksempel, ble blant annet Grøgaards egen hushjelp Jannicke skambanket av en beboer med navn Ole Olsen utenfor institusjonen.

Men dette var ikke alt. Det var også gjengs at hospitalets beboere brøt seg inn i hverandres skap hvor de stjal penger, samt at de skambanket hverandre og skjelte hverandre ut. Flere kom også sent hjem fra byen og plaget de som ville sove, eller lot være å komme hjem i det hele tatt.

Enkelte var spesielt ille. Den spedalske Karen Colbensdatter plaget visstnok livet av de andre på huset, og nektet å arbeide selv om hun kun var 21 år og sunn og frisk.

Om nettene var hun dessuten ute på byen og arbeidet som «skjøge». Karen ble til slutt overført til Tukthuset (Manufakturhuset).

Noen fikk også litt for nær kontakt. Blant annet fikk den 43 år gamle Peder Olsen barn med den 27 år gamle spedalske Alexandrine Johannesdatter, som senere rømte fra hospitalet. Da var hun også tiltalt for flere bedragerier.

Fylla har skylda

Det ser ut som om mange som bodde på hospitalet slet med alkoholen. Ole Olsen, som slo ned Jannicke, bannet og var frekk og nektet å arbeide. I fylla ute på byen slo han dessuten ned konen Marthe Frantzdatter og kalte henne for «hore».

Her ser en komplekset St. Jørgens Hospital med blant annet kirke og sykehusbygninger plassert i bybildet. Det har utganger både til Marken og Kong Oscars gate.

En annen, Lars Olsen, forsøkte også i fylla å kvele Halvor Danielsen oppå en kiste. Lars var dessuten oppe om natten og røykte. Ole Larsen drakk seg også full flere ganger, og en gang sovnet han så «svinfull» ved biskopens stall at han ikke kunne røre seg før utpå ettermiddagen.

De disiplinære avstraffelsene som fulgte utskeielsene var mange; noen av fyllefantene ble satt midlertidig i Tukthuset, mens andre ble fratatt mat og klær. Svært ofte førte dette bare til at urokråkene ble enda sintere.

Det er kanskje ikke så merkelig da, at Grøgaard sukket «I hospitalet hersker ryggløshet, fylderi og tyverie».