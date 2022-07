22. juli-markering i Bergen: – Føler meg fortsatt truffet av hatet mot oss

AUF og Arbeiderpartiet markerte i dag elleve år siden terroren på Utøya og i Oslo med blomster og ett minutts stillhet.

– Vi ser hatet drepe med jevne mellomrom. Vi så Benjamin Hermansen bli drept i 2001, 77 uskyldige mennesker i 2011 og Johanne Ihle-Hansen i 2019. Alt dette hadde rot i et hat. Derfor er det viktig at vi hver dag står opp mot hatefulle ytringer og ekstremisme, sier leder av Vestland AUF, June Trengereid Gruer.

Anslagsvis 50–60 personer møtte opp til AUFs og Arbeiderpartiets minnemarkering ved Den blå steinen i Bergen sentrum, elleve år etter terroren på Utøya og i Oslo.

– Når vi sier at fellesskap og samhold skal vinne over hat og terror, er det fortsatt viktig at vi møter opp og viser det, sier hun.

Leder av Vestland AUF, June Trengereid Gruer (til v.).

Hun sier at det ble ekstra viktig for AUF å markere etter skytingen i Oslo for en knapp måned siden.

– Vi vet jo ikke helt sikkert hva som var motivasjonen, men det er helt klart at samfunnet innimellom fortsetter å svikte når sånne ting får skje.

Gruer sier 22. juli kommer til å være spesiell for AUF også i årene som kommer:

– Jeg tror dagen blir like hard i alle år for AUF. Vi i den nye generasjonen med AUF-ere lærer det veldig fort når vi kommer på Utøya og ser hva terroren gjorde. Selv om jeg ikke var aktiv i AUF da, føler jeg meg fortsatt truffet av hatet mot oss.

– AUF hadde berøringsangst i mange år, og før tiårsmarkeringen i fjor skulle hele Norge eie 22. juli sammen. Men det er også viktig for oss å vise at dette var et angrep mot AUF og Arbeiderpartiet. Det er viktig at vi får lov til å sørge over våre døde, og at vi i Vestland AUF får sørge over de døde fra Vestland.