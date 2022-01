Bli med til Bybaneskogen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

For noen år siden ble 140 trær gravd opp langs Bybanens nye linje, og flyttet til depotet på Stend. De skapte Bybaneskogen.

– Trærne har gjerne stått tett oppi en vei og har måttet tåle både veisalt og dårlig jord. Nå har de fått god pleie og næring i nesten tre år på Stend, sier fagleder landskap i Bybanen Utbygging, Ingrid Haukeland.

På spa på Stend

– Vi sier at de er kommet på spa. Her har de fått mer jord rundt seg, rikelig med gjødsel og de er stelt godt med, sier landskapsarkitekt Ingrid Haukeland i Bybanen utbygging.

Lindetrærne er ni–ti meter høye og bardunert i bakken under spaoppholdet.

Under arbeidet med Bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, ble store mengder trær og busker fjernet. 140 av de største og fineste trærne ble tatt vare på og fraktet til skogen på Stend.

Skogen står på et område mellom gjenvinningsstasjonen i Rådalen og klubbhuset til Bjarg Idrettslag.

Lindetrærne er ni–ti meter høye og bardunert i bakken under spaoppholdet.

– Er det ikke komplisert å grave opp og plante om gamle trær?

– Jo, en må vite hva en gjør. Det er ikke alle treslag det er så lett å gjøre det med på grunn av røttene. Lindetrærne har en rot som ser ut omtrent som en elefantfot, de er derfor lettere å grave opp og plante om. Vi har gjort dette skånsomt og det har gått bra, sier Haukeland.

Det er anleggsgartnermester Wikholm som har gjort arbeidet for Bybanen.

Dette lindetreet sto ved Minde stasjon på den gamle Vossebanen. Nå er det styvet og skal få et nytt hjem ved Kristianborg holdeplass på Bybanens linje 2.

I tillegg til alle lindetrærne er det to eiketrær i Bybaneskogen.

De sto før i parken langs Store Lungegårdsvann, og skal plasseres ut igjen i den nye Lungegårdsparken som Bymiljøetaten skal bygge ved Bystranden.

De to gamle eiketrærne i bybaneskogen.

Grønnere bybane

– Vi vil levere tilbake noe av det vi har tatt bort under utbyggingen, for å skape trivsel for byens befolkning. Både ombruk, gjenbruk og en helhetstanke knyttet til naturmiljø og vegetasjon er en del av grønnere bybane. Å ta vare på trær er en del av dette, sier Haukeland.

I vinter, når trærne er i hvilemodus, blir de flyttet. Etter at trærne er på plass der de skal, vil de få trepleie i tre år fremover.

Det er krevende å frakte store trær.

I november ble flere store trær fraktet og gravd ned ved holdeplassen i Fløen. Dette var lindetrær som midlertidig var flyttet fra Mindemyren og fra Fyllingsdalen, og som har stått på depotet på Stend.

Les også

– Folk vil se at dette blir et smykke for hele byen Vi trasker langs sporet til Bybanens linje 2 fra Bystasjonen til Møllendal. 04. mai 2021

– Wow-effekt i Fløen

– Ved holdeplassen i Fløen er det store betongkonstruksjoner med gang- og sykkelveier. Å få opp de store trærne der, tett på de høye konstruksjonene, håper vi at vil gi holdeplassen og området et fint og grønt preg når våren kommer. De store vertikale trærne vil forankre dette og gjøre det triveligere å ferdes der. Vi håper det vil gi en wow-effekt for holdeplassen med så store trær, sier landskapsarkitekten.

De første trærne settes i jorden ved i Fløen. Den store gang- og sykkelbroen i betong i bakgrunnen.

I tillegg til de store trærne skal det også plantes mindre trær og busker i området. I Fløen står trærne i en nærmest bilfri sone, og de får mye mer jord rundt seg enn tidligere.

Landskapsarkitekt Haukeland forteller at forskning tyder på at trær kan «snakke» med hverandre gjennom røttene, og at det derfor er viktig at de plantes i større sammenhengende jordsmonn. Med det håper de at trærne kan få et lengre liv og bevare god helse.

Roten på lindetrær likner på en elefantfot. De strekker seg ikke så langt utover og er derfor lettere å plante om.

Tilbake i Dalen

Bybanen til Fyllingsdalen skal etter planen åpnes 21. november. Langs Hjalmar Brantings vei, mellom det foreløpige endestoppet ved Oasen og idrettsbanen, ble gamle trær plantet ut i fjor.

Der står tolv lindetrær på rekke og rad. De er bardunert og det er plantet rododendron rundt dem.

Les også

Slik blir den nye store terminalen ved Oasen Nå starter arbeidet med å lage ny stor kollektivterminal ved Oasen. 28. februar 2021

Her har trær som ble tatt bort i Fyllingsdalen da utbyggingen av Bybanen startet, kommet tilbake til Fyllingsdalen. Trærne som er flyttet og plantet om ser friske ut, men kan likevel være skadet. – Et tre kan bruke 50 år på å dø, men i den tiden kan det likevel gi glede til både barn og gråspurv, sier Haukeland.

Snart skal det også settes ut trær på Mindemyren og Kronstad. Alle trærne kommer fra spaoppholdet i Bybaneskogen på Stend.