Podkast: – MDG har blitt det nye Venstre

Høyr denne vekas episode av «Nokon må gå».

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Valet gjekk ikkje som venta for SV. Blir det opposisjon no? Og kor var det eigentleg det glapp for KrF og MDG, sånn at dei ramla under sperregrensa? Ap og Sp gjorde alle forventingar til skamme. Korleis greidde dei det?

Det er så mange spørsmål etter stortingsvalet! Gerd Margrete Tjeldflåt og Jens Kihl oppsummerer no som fasit endeleg er her.

