Sjekk oversikten: Minst 87 nordmenn drept i utlandet siden årtusenskiftet

Bildet av Alejandro Giron er tatt tidlig på 1990-tallet, og gjengitt med datteren Samiras (til h) tillatelse.

Alejandro Giron fra Bergen ble skutt i Guatemala. Datteren Samira Øvreeide føler de etterlatte ble overlatt til seg selv.

Norske myndigheter har verken oversikt over vanlige borgere som blir drept utenfor Norges grenser, eller innarbeidede rutiner for å følge opp etterforskningen i landet der ugjerningen har funnet sted.

En undersøkelse Stavanger Aftenblad har gjort, viser at minst 87 sivile nordmenn siden år 2000 er blitt drept uten at drapene er registrert i noen norske statistikker. Kartleggingen avdekker at mer enn hvert tiende drap som rammer pårørende i Norge, aldri blir regnet med av norske myndigheter.