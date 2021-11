Podkast: Bybanen, dagen derpå

Høyr denne vekas episode av «Nokon må gå».

Publisert Publisert Nå nettopp

Bystyret skulle eigentleg fatte eit endeleg vedtak for kvar Bybanen til Åsane skal gå. I staden fekk me ei politisk krise som ikkje eingong Bergen har vore borti før.

I «Nokon må gå» snakkar me om at byrådet gjekk, og kva det har å seie for bybanedebatten framover. Ja, for den er langt frå over.

Hør mer godt lydinnhold i BT-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Last ned BT-appen her.

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, hos Apple eller i din foretrukne podkastapp.