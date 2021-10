Politiet frigir bilder av de savnede i Kvam

De har vært savnet siden søndag kveld, og er antatt omkommet.

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) fra Askøy som er savnet, og nå antatt omkommet.

De tre, sammen med en hund, prøvde å krysse enden av Langvotnevatnet da strømmen tok robåten og førte dem nedover det bratte Tokagjelet søndag kveld.

Nå frigir politiet bilder av de savnede, i samråd med pårørende.

Kjell Arne Pedersen (64).

Nils Johan Bårdsen jobbet i Bergen brannvesen store deler av sitt yrkesliv, fra 1979 til 2006.

Brannsjef Leif Linde er tidligere kollega av Bårdsen.

– En solid, lun og god fagmann og kollega. Han var en behagelig person, sier Linde om den tidligere brannmannen.

Bårdsen var gift med Wathne.

Ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Baardsen (72). Foto: Privat Hunden Leo forsvant sammen med de savnede.

Søket etter de savnede pågikk til mørket falt tirsdag kveld, uten at det ble gjort noen funn. Porøst fjell og dårlig vær har gjort søket mer krevende for letemannskapene.

– Fokuset vårt er fremdeles å finne de tre savnede personene, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa.

Tirsdag kveld ble det avholdt minnestund for de savnede i Strusshamn kirke. Ordfører Siv Høgtun uttalte seg om den tragiske hendelsen:

– Det har vært et sjokk. Det er utrolig at dette har skjedd. Folk er i sjokk og fortvilelse. Mange er påvirket og veldig lei seg.