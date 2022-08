Cy kan sendes til Kypros: – En tragedie

Nå skal Cy få leve, men må ut av landet.

Katten fra Kypros skulle egentlig avlives.

Katten Cy har vært omtalt av flere norske medier. Dyrebeskyttelsen skal ha brukt omtrent 240.000 kroner på å holde katten i live. Men Mattilsynet vedtok å avlive katten fordi han kan ha utenlandsk opphav.

Nye opplysninger fra kypriotiske myndigheter gjør at Mattilsynet omgjør eget vedtak om avliving av den mye omtalte katten.

– Cy kan nå sendes til Kypros, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Brev fra Kypros avgjorde

5. august mottok Mattilsynet brev fra Dyrebeskyttelsen om at kypriotiske myndigheter vil tillate at katten sendes til Kypros.

– Kypriotiske myndigheter skriver at de nå, etter at dyret har vært i karantene, blitt vaksinert og chippet, vil akseptere å ta imot dyret under regelverket for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr.

Mattilsynet skriver at de tolker dette som at Cy kan sendes til Kypros, og at de derfor omgjør vedtaket om avliving.

Mener katten burde kunne bli i Norge

Leder i Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland Inger Johanne Graff, i lag med katten Cy.

Dyrebeskyttelsen skriver i en pressemelding at vedtaket er omgjort med betingelse om at katten sendes til Kypros.

– Vi er i kontakt med en eier på Kypros som vil ta ansvar for Cy, og han vil bli fulgt opp av oss.

De skriver videre at de er fornøyd med at vedtaket er omgjort, men syns katten burde kunne bli i Norge.

– Det er en tragedie at Mattilsynet ikke kan la Cy etter 9 måneder i karantene bli værende i Norge.

De mener katten nå ikke vil være noen helsefare verken for mennesker eller dyr.

Vedtak omgjort dagen før det skulle opp i retten

Dyrebeskyttelsen er altså ikke fornøyd med sakens utfall, og sier de fremover vil fortsette å kjempe for dyr som kommer i tilsvarende situasjoner.

– Nå vil vi feire at Cy skal få leve og kose oss sammen med han i dag.

Dyrebeskyttelsen leverte stevning til Hordaland tingrett i mai, med påstand om at vedtaket om avliving var ugyldig. Saken skulle opp i Hordaland tingrett 10. august 2022.