Podkast: Noras første studieår ble en sosial katastrofe. Nå prøver hun igjen i Bergen.

– Jeg har aldri vært i Bergen. Fadderuken er essensiell for å bli kjent med nye folk.

Da Nora Marie Hager Pache skulle begynne å studere i fjor, ble fadderuken avlyst og hun ble ikke kjent med noen det året.

Nå er hun klar for å prøve seg igjen. På et nytt studie, i en helt ny by.

Ikke alle har vært like fornøyde med fadderuken. Det rant inn med klager på nattestøy hos politiet, Nygårdsparken ble nedgriset og denne uken var det testrekord på Festplassen.

I denne episoden får du høre hva som skjedde og hvordan det gikk med Nora.

Nora Marie Hager Pache har akkurat flyttet til Bergen for å studere sammenliknende politikk.