BLIR STOPPET: – Dette har tatt tre-fire år av livet mitt. Nå er jeg klar til å dra i gang større prosjekter, sa Amund Gulsvik (75) etter to runder i retten mot UiB og Helse Bergen. Så viser det seg at hans tidligere arbeidsgivere vil hindre at pensjonisten forsker videre. FOTO: Håvard Bjelland