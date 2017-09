Austrheim meiner å ha nok å tilby til å lokka nysgjerrige på skjergardscruise til kommunen. På sjølvaste valdagen går jomfruturen.

– Fortel om bakgrunnen for denne satsinga!

-Sidan desember i fjor har vi vore tre aktørar, West Sea Shipping, Nordhordland Næringshage og Kilstraumen Brygge, som har diskutert kva vi kan gjera for å utvikla reiselivet i Nordhordland og Austrheim. Vi har funne ut at dette med skjergardscruise er noko vi kan satsa på.

– Har de involvert andre i diskusjonen?

– Eg veit at Nordhordland Næringshage har vore i dialog med andre aktørar, mellom andre reiselivet regionalt.

– Kva båt skal de bruka?

– Vi skal bruka ein båt som heiter «West Sea». Det er ein passasjerbåt som mellom anna har gått med turistar på Geirangerfjorden. Båten tek 48 passasjerar, gjer 20 knop og høver godt til dette formålet.

– Kven rettar de dette tilbodet mot?

– I denne oppstartfasen rettar vi oss i hovudsak mot pensjonistar som ønskjer seg ein tur ut i distriktet. På sikt håpar vi å få innpass i turistmarknaden i Bergen. Fjordcruisemarknaden trur vi det vil vera vanskeleg å konkurrera i. Skjergardscruise er ein ny og annleis vri som vi håpar vil slå an.

– Kvifor kjem tilbodet no og ikkje midt i turistsesongen om sommaren?

– Det er fordi vi har lyst til å kartleggja marknaden og prøva å finna ut i kor stor grad det er interesse for tilbodet. Vi kjører i utgangspunktet turen to gonger i veka, måndag og tysdag, så reknar vi med at tilbodet kjem til å dukka opp att til våren. Kanskje ikkje i same form som no i starten. Vi må hausta erfaringar og tilpassa oss marknaden.

– Kor mange reisande treng de for å gå i pluss?

– Vi må nok opp i 15–20 passasjerar for å dekkja basiskostnadane.

– Korleis står det til med reiselivet i Austrheim i dag?

– Nei, det er det vi har konkludert med. Reiselivet har til no i veldig liten grad blitt satsa på lokalt.

– Kva får deg til å tru at Austrheim har potensial som turistdestinasjon?

– Austrheim har rundt 430 holmar og øyar. Vi har ein enorm skjergard med mange vekkgøymde perler som vi gjerne vil visa fram. Vi trur potensialet kan vera stort, men det må byggjast opp. Denne turen går frå Bergen og har endestopp ved Kilstraumen Brygge, der det blir servering. Gjestgjevarstaden har ei historie som strekkjer seg tilbake til 1600-talet.

– Er det eit problem i reiselivssamanheng at Austrheim ligg avsides i høve til dei gjennomgåande kommunikasjonane?

– Ja, det er eit stort dielmma at ingen hovudfartårer går denne vegen. Dei som kjem til Austrheim, har som regel ærend her ute. Svært få kjem til Austrheim på slump.

– De brukar Den indre farleia i marknadsføringa. Kvifor?

– Fordi Den indre farleia har ein mange hundre år gammal tradisjon som ferdselsåre. Den knytte bygdene saman, og den knytte bygdene saman med Bergen. Dessutan er det sjølvsagt mange attrraksjonar undervegs. Vakre bygder, kulturlandskap, tronge sund og spennande straumar.