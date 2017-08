221.000 kvadratmeter med næringsbygg og opptil 1000 nye boliger i sentrum. Det kan erstatte dagens Bygarasje, hvis bilene får plass et annet sted.

Fredag la byrådet frem forslaget til planprogram for Nygårdstangen. Planen samordner flere byutviklingsprosjekt mellom Lille og Store Lungegårdsvann.

BT har skrevet om disse planene flere ganger før. Hovedgrepet er altså å rive Bygarasjen, og erstatte den med tett bybebyggelse.

Dette ble første gang presentert allerede i 2012.

Vet ikke hvor bilene skal

Busstasjonen skal i stedet etableres som en såkalt «gateterminal», mens bilene skal få et annet sted å være. Hvor, er byrådet fortsatt ganske uklar på.

«Det forutsettes at ByGarasjen rives og at parkering kan etableres dels i underetasjen, dels i et nytt anlegg under Smålungeren, jf. varsling av oppstart av planarbeid for Smålungeren 2.9.2012. Planforslaget tilrettelegger for en vegtilkomst til parkeringsanlegget fra en nedkjøring i Fjøsangervegen» heter det i innstillingen fra byrådet.

Etter det BT forstår, vil byrådet vurdere andre løsninger enn et parkeringsanlegg under Lille Lungegaardsvann, for eksempel et fjellanlegg.

Bygarasjen er Bergens desidert største parkeringshus, med plass til 2200 biler i dag.

Kommunen skriver at de nå skal begynne å lage en ny plan, nemlig «en helhetlig parkeringsplan for bydelen og nødvendige naboområder. Planen skal omfatte hele dekningsområdet og anvise aktuelle gater og plasser for sanering av overflateparkering samt gateparkering, både parkometer- og soneparkeringsplasser».

Planen angi en bindende gjennomføring for avvikling av Bygarasjen, og dette skal være skje samtidig med innfasing av åpning av de nye parkeringsanleggene, heter det.

600–1000 nye boliger

Planen omfatter området mellom hovedveikrysset og godsterminalområdet på Nygårdstangen, samt ByGarasjen og Fjøsangerveien/Vestre Strømkai.

Planområdet omfatter ikke Bergen Storsenter eller hovedveikrysset på Nygårdstangen. Avstanden gjennom planområdet fra Smålungeren til Storelungeren er rundt 800 meter.

Det tilrettelegges for bygging av 221.000 kvadratmeter ny sentrums-bebyggelse. Det vil blant annet kunne gi rom for 600–1000 nye boliger, skriver planetaten.

I tillegg skal trafikken reduseres, og kanalen mellom de to vannene skal graves opp igjen.

«Planen gir mulighet for å skape tettere forbindelse mellom sentrum og byutviklingsområdet i sør. Det etableres sammenheng mellom Lille og Store Lungegårdsvann, menneskevennlige byrom og passasjer etableres, og planen begynner prosessen med å bygge ned trafikkbarrierer» heter det.

Planene har tidligere blitt møtt med stor motstand blant grunneiere og eiendomsbesittere i området,. Ikke minst har Olav Thon, som eier Bergen Storsenter, protestert heftig.

