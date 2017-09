I 16 år har skoleelevene blitt testet. De er fortsatt på samme nivå, men er blitt mer stresset.

OK MED TESTING: I 10F på Storetveit skole mener både elever og lærer at det er ok med tester og nasjonale prøver. – Men de viser ikke hvor god en skole er, sier lærer Ole Aleksander Knudsen. I likhet med flere forskere, mener han Pisa-resultatene har fått påvirke norsk skole i for stor grad. FOTO: Marita Aarekol