Arrangøren publiserte pornografisk innhold til sine 8.000 følgere.

Søndag publiserte Bergen City Marathon (BCM) en lenke til pornografisk innhold på sin Facebook-side.

Daglig leder Roger Gjelsvik visste ingenting før BT kontaktet han søndag. Da hadde posten ligget synlig for de over 8.000 følgerne i tre kvarter.

– Dette var utrolig kjedelig. Dette hører selvsagt ikke hjemme på vår side. Her må det ha skjedd en glipp, sier han.

Vår Facebook side har blitt hacket. Vi beklager dette på det sterkeste. Vi jobber med å få rettet opp. Vennligst ikke klikk dere inn på mistenkelige kommentarer og linker. Posted by Bergen City Marathon on Sunday, August 6, 2017

Skyldes trolig virus

Gjelsvik sier innlegget skyldes at en person med administratorrettigheter på Facebook-siden har blitt angrepet av et virus.

– En ansatt har virus på dataen sin, så dette var bare en veldig lei glipp. En utrolig lei feil, sier han.

Bergen City Marathon har nå fjernet innlegget og lagt ut en beklagelse til sine følgere.

Sikkerhetsekspert Per Thorseim sier slike angrep ikke er uvanlige.

– Dette høres ut som et typisk automatisert angrep, der de som står bak ikke har noen idé hvem eller hva BCM er. Formålet med slike angrep er å spre spam eller datavirus til flest mulig, sier han.

Vegar Valde (arkiv)

– Kan påvirke valgresultat

Thorseim mener mange organisasjoner er flinke til å beskytte seg mot slike angrep, men at flere spesielt mindre og frivillige organisasjoner kan bli mer sikkerhetsbevisste.

– Vi ser en økende fare for hacking gjennom sosiale medier, noe som kan få store konsekvenser. Dette angrepet på BCM er en ting, men tenk om det for eksempel hadde skjedd med Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg sin Facebook-konto. Da snakker vi om angrep som kan påvirke valgresultat, advarer Thorseim.

Spesielt kontoer med flere administratorer kan være utsatt.

– Desto flere som har tilgang til en konto, desto større risiko er det. Da bør en se på forskjellige sikringstiltak. For eksempel at man ikke bruker Windows, som er spesielt utsatt, eller at det ikke er mulig å logge seg på om man ikke befinner seg på jobb, sier han.