Helsearbeidere og politifolk opplever i økende grad å bli utsatt for vold og trusler. – Det er viktig å slå ned på dette, sier politileder.

Natt til torsdag 9. mars i år ble politiet tilkalt til akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus for å holde vakt over en 24 år gammel bergensmann mens han fikk behandling. Det endte med at en politimann ble sparket i hodet og bitt i overarmen.

– Det var utrolig smertefullt. Det gikk ikke gjennom huden, men jeg har fortsatt merker etter det. Makkeren min måtte slå han i hodet for at han skulle slippe taket, fortalte politimannen og la til:

– Du føler deg maktesløs. Vi opplever mye som politifolk, men når det faktisk setter merke og gjør smertefullt vondt, lurer du på om det er verdt det.

Politiet

– Respekt fra befolkningen

Forrige uke måtte 24-åringen møte i Bergen tingrett tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler mot helsearbeidere og politifolk.

Tall Bergens Tidende har fått tilgang til, viser at denne saken ikke er unik. Stadig flere helsearbeidere og politifolk utsettes for vold.

I 2015 ble det registrert 27 tilfeller av vold i Vest politidistrikt, region Hordaland. Året etter ble det meldt inn 35 tilfeller. Mens i år er det allerede registrert 37 tilfeller av vold.

På Haukeland har tallet økt fra 950 tilfeller av trusler og vold i 2015, til 1019 tilfeller i fjor.

– Dette er ikke en ønskelig situasjon. Vi er avhengige av å få respekt fra befolkningen, og at vi kan gjøre jobben vår uten å bli utsatt for angrep. Det er derfor viktig å slå ned på dette med straff. Det må ikke bagatelliseres. Da er vi på ville veier, sier leder for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Bengt Angeltvedt.

Ble sparket flere ganger

Flere politifolk og helsearbeidere vitnet under rettssaken mot 24-åringen. En politikvinne fortalte blant annet at hun ble sparket flere ganger, og skallet i ansiktet i forbindelse med at 24-åringen skulle fremstilles for legevakten på Straume i januar i år.

– Jeg ble truffet flere ganger i låret og i magen. Det var såpass hardt at jeg mistet balansen og måtte holde meg i trappegelenderet for ikke å falle ned trappen. Så ble jeg skallet. Jeg ble svimmel og kvalm, og måtte kalle på hjelp, fortalte hun i retten.

– Det er klart det er ubehagelig for dem som utsettes for vold, og vi har derfor tiltak som settes i verk for å ivareta dem, som legesjekk og oppfølging. Hvert tilfelle blir også registrert, sier Angeltvedt.

I begynnelsen av forrige uke måtte en 17 år gammel jente møte i Bergen tingrett tiltalt for å ha sparket en politikvinne mens denne lå på bakken og forsøkte å pågripe en ungdom som var til stedet på en russefest i Åsane. Jenten ble dømt til 21 dagers betinget fengsel.

– De fleste tilfellene skjer når man minst venter det, og det er ofte rus inne i bildet. Det en del av risikoen med å være polititjenestemann, men dette er likevel ikke akseptabelt, sier Angeltvedt.

Bård Bøe

– Siktet mot ansiktet

Anne Taule, direktør for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus, synes det er synd at de må forholde seg til vold og trusler på arbeidsplassen.

– Vold og trusler om vold er dessverre noe vi må forholde oss til. Samtidig opplever vi det som spesielt uheldig for ansatte som er i en situasjon der de jobber for å redde liv og helse, sier Taule.

En av dem som ble utsatt for vold av den 24-år gamle bergensmannen, var en lege som traff på tiltalte inne på akuttmottaket på Haukeland 21. desember i fjor. Det endte med et kutt over øyet og fem sting.

– Jeg husker jeg siktet med knyttet hånd mot ansiktet hans og slo. Jeg var aggressiv og ville inn for å hente hasjen min som jeg trodde var igjen der inne. Jeg skammer meg veldig, sa 24-åringen under rettssaken.

MARIANNE NILSEN

En spesiell sak

Taule forteller at de er svært opptatt av å trygge de ansatte ved sykehuset. De ansatte får blant annet opplæring i håndtering av potensielle situasjoner, og det er fokus på sikkerhet ved utforming av nye bygg.

– Det legges også til rette for økt bemanning og tilkalling av spesielt personell i enkeltsituasjoner den grad det er nødvendig. Jeg opplever at vi har gode rutiner for dette, men det er selvsagt noe vi gjerne skulle vært for uten, sier Taule.

Dommen mot 24-åringen faller denne uken. Politiadvokat Rune Malt i Vest politidistrikt la ned påstand om fengsel i ti måneder, fordi tiltalte erkjente straffskyld for alle forholdene både i politiavhør og i retten.

– Saken er spesiell fordi den dreier seg om vold og trusler mot offentlige tjenestemenn eller andre yrkesgrupper som har behov for beskyttelse, sier Malt.