Uværet som i natt og i dag morges kom inn over Nordfjord vil ikke ramme Bergen.

– Vi har ikke observasjoner fra de hardest rammede områdene. Den nærmeste observasjonen er fra Nordfjordeid der det i løpet av 24 timer har kommet 32,5 millimeter nedbør. Når nedbøren har gjort så stor skade, så har det sammenheng med intensitet over kort tid, sier meteorolog Haldis Berge ved Vervarslinga på Vestlandet.

Beveger seg vestover

Hun forteller at det kraftige bygeværet nord i nabofylket på formiddagen mandag ligger i ro, men at det vil bevege seg vestover.

– Det er ingen ting som tyder på at vi får noen føling med det voldsomme uværet i Bergens-området, men også her er det muligheter for lyn og torden i tillegg til bygevær.

Ustabil væruke

Vervarslinga melder at det i løpet av formiddagstimene er kommet lynutslag mellom Bergen og Voss. Mer kan være i vente ut over ettermiddagen.

– Vi går ellers inn i en uke med ustabil værtype her vest. Tirsdag blir det lite vind med skiftende bris. Onsdag blir det først opphold, men deretter bygevær på ettermiddagen. Inn mot helgen blir det mer sammenhengende nedbør, men det kan også bli gløtt av sol, sier Berge.