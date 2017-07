NETTSAL: – For det meste er det snakk om militært utstyr som dukkar opp for sal på Finn.no og ulike kjøpe- og seljegrupper på Facebook, seier etterforskingsleiar Terje Raknerud i militærpolitiet. Her øver soldatar på å køyre med stridsvogn i Rena leir. FOTO: Håvard Bjelland (arkiv)