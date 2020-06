– Avdekket seksuell trakassering og frykt for å melde fra

– Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser, sier politimester Kaare Songstad.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Politimester Kaare Songstad tar et oppgjør med seksuell trakassering. Foto: Vegar Valde