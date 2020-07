To veltede kanoer i fjorden: Folk observert i sjøen

Nødetatene har rykket ut etter melding om to veltede kanoer i fjorden mellom Ytre Arna og Votlo.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Vest politidistrikt opplyser at skal være observert folk i sjøen. Det skal også være observert en fritidsbåt som muligens har klart å plukke opp kanopadlerne, men det er ikke bekreftet ennå, ifølge politiet.

– En politipatrulje har observert at fritidsbåten har plukket opp to kanoer. Den er på vei inn til Øyrane torg, og vi er på vei dit for å få bekreftet at båten har plukket opp alle personene som var i sjøen, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til BT.