To veltede kajakker i fjorden: To personer reddet opp av sjøen

Nødetatene rykket onsdag ut etter melding om to veltede kajakker i fjorden mellom Ytre Arna og Votlo.

En fritidsbåt som tilfeldig kom forbi reddet opp de to kajakkpadlerne som lå ute i fjorden og vinket etter hjelp. Foto: Jannica Luoto

Vest politidistrikt opplyste tidligere onsdag at skulle være observert folk i sjøen. Det ble også observert en fritidsbåt som muligens hadde klart å plukke opp kajakkpadlerne, men det var på det tidspunktet ikke bekreftet, meldte politiet.

– En politipatrulje har observert at fritidsbåten har plukket opp to kajakker. Den er på vei inn til Øyrane torg, og vi er på vei dit for å få bekreftet at båten har plukket opp alle personene som var i sjøen, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til BT kort tid etter at uhellet ble meldt.

– Så folk i fjorden

Nødetatene ble varslet klokken 12.12.

– Det var en lokal mann som varslet om at han så folk i sjøen og to kajakker utenfor Votlo på Osterøy. Folkene vinket etter hjelp, og det blåste godt utpå fjorden, sa operasjonslederen i politiet.

Luftambulansen rykket ut, det har også en brannbåt og tre politipatruljer.

Kajakkpadlerne skal ha ligget et kvarter i sjøen og ble tilsett av helsepersonell etter å ha kommet til land. Foto: Jannica Luoto

To personer

Hovedredningssentralen i Sør-Norge melte at brannbåten var fremme. Ifølge Hovedredningssentralen var to personer involvert. De skal ha ligget i vannet i cirka 15 minutter, og skal etter forholdene være i god form. De ble møtt av helsepersonell så snart de kom til land.

Reddet opp av sjøen

Vest politidistrikt opplyser at det nå er bekreftet at det var to kajakker med en person i hver.

Begge personene er reddet av en tilfeldig fritidsbåt etter å ha vært i sjøen i cirka et kvarter.

Ifølge politiet fremstår de ikke som alvorlig skadet. De ble ledsaget til kai i Arna av fritidsbåten og en brannbåt. Luftambulansen og redningsdykkere returnerte

– Det var en melding på avstand fra en person som så at det var to kajakker som veltet og at de to som hadde vært om bord slet med å komme seg opp i kajakkene, sa redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Kajakkpadlerne ble fraktet inn til Øyrane torg der de ble møtt av ambulansepersonell og politi. Foto: Jannica Luoto

– Måtte finne båten

Melderen så også at en fritidsbåt kom til unnsetning.

– Problemet var at båtføreren nok ikke anså dette som en rednings- og nødssituasjon, og vedkommende meldte ikke fra. Dermed måtte vi først finne båten for å få bekreftet at alle personer var reddet opp av vannet, fortalte Bull.

Politiet opplyste først at det var to kanoer som var veltet, men korrigerte senere til at det dreide seg om to kajakker.

Båtføreren reddet opp to kajakkpadlere og to kajakker utenfor Votlo på Osterøy. Foto: Jannica Luoto