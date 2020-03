BT får kritikk av PFU

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Bergens Tidende (BT) om en eiendomsinvestor som var begjært konkurs av Skatteetaten. BT skrev at årsaken var ubetalte skatteregninger. Videre i artikkelen ble det opplyst at investoren hadde betalings­anmerkninger. Dette var opplysninger hentet fra et kreditt­selskap. Foruten skatte­kravet, kom det frem at det var et pengekrav fra to kjøpesentre.

Klager er den omtalte investoren. Han reagerer på at BT har hentet ut kredittopplysninger, noe han mener er ulovlig da det dreier seg om personopplysninger. Videre ble det herifra publisert feil tall. Klager informerte BT før publisering om kvaliteten på kredittopplysningene. Det ble også informert om at deler av skattekravet var omgjort av Skatteetaten, fordi skatten var feilberegnet. Ifølge klager publiserte BT mot bedre viten uriktige opplysninger. Det vises blant annet til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2.

BT avviser klagen. Å hente ut kredittopplysninger er ordinær journalistisk metode i norske redaksjoner, skriver avisen. I dette tilfellet hadde opplysningene offentlig interesse. Det var informasjon som belyste klagers økonomiske situasjon på det gjeldende tidspunktet. BT påpeker at klager og andre kilder fikk rikelig med anledning til å forklare seg i artikkelen og nyansere opplysningene. BT har imidlertid i ettertid funnet ut at én opplysning var feil. Dette har avisen rettet. BT mener de handlet i god tro, og at feilen ikke er et brudd på VVP.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis bemerke at enkelte spørsmål som opptar klager dreier seg om rettslige og ikke presseetiske spørsmål. Mediene kan motta opplysninger på ulike måter. Slik utvalget ser det, hadde klagers økonomiske situasjon offentlig interesse. BT hadde saklig grunn til å innhente og publisere kredittopplysningene.

Det som ikke var presseetisk akseptabelt, var feilen. Utvalget ser at BT anfører god tro og at feilen vanskelig lot seg oppdage. Utvalget mener imidlertid at det var flere forhold som burde tilsi en bedre kvalitetssikring fra avisens side.

Dette var kredittopplysninger som i seg selv skulle tilsi økt varsomhet ved publisering. Videre varslet klager BT flere ganger før publisering om kvaliteten på opplysningene og faren for å publisere feil. Store, identiske beløp ble gjentatt flere ganger i dokumentet, noe som burde ført til en større kontroll av akkurat disse tallene, jf. VVP 3.2. Selv om utvalget ser at klager og andre kilder gjennomgående får komme til orde med innvendinger og nyanser, er feilen rammende.

Utvalget merker seg at BT har forsøkt å rette i ettertid, men vil påpeke at rettelser og korrigeringer skal være godt synlig for publikum. Utvalget mener også at selve rettelsen tok lang tid, og ser at det fortsatt er feil i mellomtittelen på nett. Utvalget mener derfor rettelsen ikke fullt ut veier opp for overtrampet.

Bergens Tidende har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 26. februar 2020

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim