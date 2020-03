Oppdatert: koronaviruset

Blir det litt mange korona-nyheter? Vi har plukket ut det viktigste til deg.

Foto: Marita Aarekol

1. Minst 1,5 millioner nordmenn kan være i en av risikogruppene

Foto: Eirik Brekke

Personer over 65 år og personer som har en kronisk sykdom fra før som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk, har størst risiko for å bli alvorlige syke av korona.

Det betyr minst 1,5 millioner nordmenn. Helsemyndighetene råder dem til å vurdere om utenlandsreiser er nødvendige, og til å unngå større arrangementer.

2. Skal barna på cup i helgen? Her er ekspertens råd.

Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Hundrevis av barn skal etter planen samles i Vestlandshallen for å spille fotball i helgen- og helgene fremover er fylt av den ene turneringen etter den andre.

I dag bestemte Bergen kommune seg for å avlyse kveldens russefest på Verftet - og andre innendørs arrangementer med mer enn 1000 deltakere og mat- eller alkoholservering.

Enn så lenge ser det likevel ut til å bli fotball i Åsane. Men om det nå blir cup – er det trygt å sende barna? Ja, er den korte versjonen av svaret til Elling Ulvestad, spesialist i immunologi og leder for mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

3. En god nyhet: Norge er snart på verdenstoppen i smitte

Norge ligger nå på 7. plass i verden i antallet bekreftede koronasyke i forhold til befolkningstall.

Hvorfor kan dette være en god nyhet? Tallene kan bety at Norge så langt har klart å oppdage flere smittede og fått bedre oversikt over virusutbruddet enn de fleste land i verden.

Virusekspertene peker også på flere andre årsaker til at Norge ligger høyt på statistikken.

