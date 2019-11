Trusler mot skole i Hordaland

Kripos koblet på.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Flere skoler rundt om i landet skal de siste dagene ha mottatt trusler. Tirsdag bekrefter Vest politidistrikt at det også er kommet inn trusler mot en videregående skole i Hordaland.

– Vi ønsker ikke å oppgi hvilken skole det er, hva som er innholdet i trusselen eller hvordan den er fremsatt av hensyn til etterforskningen, sier Mats Henriksen, politiadvokat i Vest politidistrikt.

Han forteller at de er i dialog med skoleledelsen og rektor om saken, og at Kripos er koblet på.

– Det er naturlig at de kobles på når det kommer trusler mot skole.

– Svært alvorlig

Henriksen sier at politiet ikke har synlige tiltak ved skolen pr. nå.

– Vi forstår at folk kan bli bekymret når dette kommer frem. Slike trusler er ofte ment for å skape frykt. Vi tar dette svært alvorlig, og har iverksatt nødvendig tiltak.

Henriksen sier at politiet ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, fordi de er innledningsvis i etterforskningen.

Trusler mot flere skoler

Torsdag skal det ha kommet meldinger med truende innhold til skoler flere steder i Norge. Flere politidistrikt er koblet inn i saken.

Blant annet har Trøndelag politidistrikt sendt ut en pressemelding der de skiver at politiet har mottatt meldinger om flere trusler, sendt til flere mottakere.

De skriver at innholdet i truslene varierer. At noen er likelydende og mer eller mindre spesifikke, men at de er formidlet på lik måte.

– Ut ifra våre undersøkelser vurderer vi det ikke dit hen pr. nå at det har vært eller at det er reell fare for liv, eller at dette var, eller er en reell trussel, opplyser de.

De oppfordrer alle til å fortsette skolehverdagen som vanlig, men at de følger nøye med og vurderer situasjonen fortløpende.