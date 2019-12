Hver uke leverer Ellen gratis mat til fattige i Bergen. Etterspørselen er enorm.

56 ulike hjelpeorganisasjoner deler ut mat til trengende i bergensområdet.

HJELPER: Ellen Karin Andersen fyller opp bilen med matkasser til trengende i Årstad bydel. Palestinske Salam (i bakgrunnen) hjelper til. Benedicte Nygård sitter på trappen. KIL Fond holder til i et bedehus i Åsane. Foto: Eirik Brekke

I den skarpe høstsolen kjører Benedicte Nygård og Ellen Karin Andersen sin faste rute gjennom gatene på Landås. De parkerer den store varebilen utenfor en grå, sliten blokk. Bagasjerommet er fylt av kasser med mat. Benedicte taster et nummer.

– Hei, du. Nå står vi utenfor!

Like etter kommer en kvinne på snart 60 år ut. Hun leverer en sammenslått, grønn plastkasse og får en ny i retur, full av matvarer. Hun blir stresset når hun oppdager at BT er med på turen og vil først ikke snakke. Så åpner hun litt opp.

– I begynnelsen syntes jeg det var pinlig å gå ut og hente en slik kasse. Folk følger med, vet du, sier hun og peker opp mot vinduene i blokken sin.

Den voksne sønnen kommer ut og bærer matkassen opp i leiligheten. Blikket og gangen forteller om et liv på skyggesiden. Moren forteller at han venter på rusbehandling.

MATKASSER: I matkassen er det poteter og grønnsaker, kjøtt og pålegg. Foto: Eirik Brekke

Fakta Matsentralen KIL Fond får maten sin fra Matsentralen, en organisasjon som er eid av Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Robin Hood Huset, Frelsesarmeen og Blå Kors og som ble startet opp i 2017.

– Alle kan havne i fattigdom

Ellen Karin Andersen og Benedicte Nygård jobber som frivillige for KIL Fond, en organisasjon som ble startet opp i 2017, og som hjelper fattige i bergensområdet. KIL er bare et av 56 hjelpeinitiativ i bergensområdet som henter mat fra Matsentralen i Åsane.

Fra lageret på Toppe deler sentralen hvert år ut mer enn 400 tonn mat. Det tilsvarer rundt 800.000 måltider. Maten er overskuddsvarer fra de store butikkjedene.

– Kapasiteten vår er helt sprengt. Det er så mange som vil ha. Behovet er helt enormt, forteller Monica Rieber-Mohn Fuhr, daglig leder for Matsentralen.

Utenfor den kommunale blokken på Landås kommer flere bort for å hente matkasser. En sporty, yngre mann i hvite sneakers, en lyshåret kvinne med hestehale og hund. Ingen ville ha gjettet at noen av dem var avhengige av gratis mat for å få hverdagen til å gå rundt.

Fakta Matutdelerne Disse får mat fra Matsentralen: Alfa Bergen, Beatus Cras, Bergen Røde Kors, Bedre Kår, Birkeland sokn, Blå Kors Bergen, Brøddamo i Os og omegn, Enestående foreldre og barn, Evangeliesenteret, Familiestøtten, Frelsesarmeen Ladegården korps og Velferdssenter, Frelsesarmeen Solheimsviken, Herdla G35, Hjelp for og hjelpe Vaksdal, Dale og Voss, Kafé Lazarus, KIL Fond, Kveldsvakten, Osterøyhjelpen, Albatrossen Ettervernsenter, Kirkens Bymisjon i Bergen, Robin Hood Huset, Stiftelsen Sesam, Sundenglenes hjelpegruppe for trengende, Sælen sokn, Trappen Motivering Øyane, Trappen Motiveringssenter, Voss Røde Kors, Wayback Bergen - Stiftelsen livet etter soning, Sammen senteret Laksevåg IOGT Norge, Bedre Kår, Frelsesarmeen på Stord, Åsane menighet.

SKAMMER SEG: – I begynnelsen syntes jeg det var pinlig å gå ut og hente en slik kasse, sier den snart 60 år gamle kvinnen. Hun ønsker å være anonym. Foto: Eirik Brekke

Åtte stopp på ruten

Tall fra Folkehelseoversikten til Bergen kommune viser at Årstad er bydelen med flest fattige. I området rundt Slettebakken er hele en av fem barn fattige, viser kommunens tall.

Hver mandag og fredag kjører KIL Fond ut gratis mat til trengende. Én rute går til Fana, Titlestad og Blomsterdalen, en annen til Sædalen, Landås og Slettebakken.

Benedicte Nygård og Ellen Karin Andersen har ansvar for Landås-ruten med åtte stopp. Bilen stopper både foran blokker, rekkehus og eneboliger.

– Alle kan havne i fattigdom. Det kan være sykdom, kredittgjeld, rus eller bare sinnssykt mye uflaks. Det aller fineste vi ser, er når folk klarer seg på egen hånd, eller at de sier at de bare trenger matkasse annenhver uke, sier Andersen.

Stort behov for hjelp

De tar seg god til å snakke og ta en røyk med dem de møter, men noen er tydelig ubekvemme med å ta imot mat på denne måten og vil gjøre unna overleveringen raskest mulig. I Sædalen henter en høy mann matkassen og haster inn igjen.

– Han er redd for hva naboene vil tenke, forklarer Benedicte Nygård.

HJELPERE: Benedicte Nygård (46) var med og startet opp KIL Fond, mens Ellen Karin Andersen (47) har kommet til etter hvert. Foto: Eirik Brekke

VERDSETTES: Ellen Karin Andersen får en god klem fra en av mottakerne. Matkassen er gratis, men frakten koster 50 kroner. Den som ikke har penger, kan betale neste gang. Foto: Eirik Brekke

KIL Fond holder til i et bedehus på Mathopen. Her samler en rekke frivillige seg to dager i uken for å gjøre klar de grønne matkassene. Tre år er gått siden KIL Fond ble startet, og behovet viste seg raskt å være stort. Mellom 80 og 90 familier og personer får matkasse ukentlig.

– Vi er over 40 frivillige som kjører ut matkasser til fattige i bergensområdet, forteller Benedicte Nygård.

Både hun og Andersen er arbeidsuføre. For mange av de frivillige er dette et fellesskap på dagtid med andre voksne.

«BRØDDAMO»: Trude Beckholdt henter mat hos Matsentralen som hun distribuerer videre til trengende i Os og Tysnes. Foto: Eirik Brekke

– Du ser ikke på folk om de er fattige

På et høydedrag med utsikt over Osøyro parkerer Trude Beckholdt, som kaller seg «Brøddamo», bilen. På eget initiativ i 2015 begynte hun å hente overskuddsbrød på lokale butikker og kjøre ut til trengende på Os, Tysnes og Kvinnherad. I dag henter hun mat på Matsentralen, og har 200 fattige på listen sin.

– Du ser ikke på folk om de er fattige eller ikke. Det er så mange triste skjebner der ute. De ser ingen ende på det. Uansett hva de gjør, får de det ikke til. Da er det godt å komme med litt ekstra mat, forteller Beckholdt.

Hun åpner bakdøren, tar ut en matkasse og bærer den inn i sokkelleiligheten til 49 år gamle Lise. Hun er uføretrygdet og plaget med benskjørhet.

– Økonomien min i dag er alt annet en god. Frisør har jeg ikke råd til. Jeg klipper håret selv. Jeg er evig takknemlig for den jobben «Brøddamo» gjør, sier Lise.

STASJON: Trude Beckholdt leverer noe av maten til en bekjent på Søfteland. Hun har gjort avtale med flere at de kan hente maten sin her. Foto: Eirik Brekke

DELER OPPSKRIFTER: Trude Beckholdt tar seg god til å snakke med Lise (49). – Hun gir meg tips om hvordan jeg skal tilberede maten, sier Jørgensen. Foto: Eirik Brekke

Beckholdt er selv uføretrygdet. For henne er det god medisin å kunne hjelpe andre.

– Det skjedde noe inni meg da jeg begynte med dette. Jeg ble så godt tatt imot, ikke sett ned på. Jeg hører så mange sterke historier, sier Beckholdt.

– Noen har mistet jobben og falt ut av arbeidslivet. Andre har ikke råd til å delta på fritidssysler. Ryker vaskemaskinen, så sliter en med en gang. Noen har ingenting å gå på. Behovet er stort.

«Brøddamo» kjører ut mat til cirka 60 personer hver uke. Nå har hun blitt nødt til å si stopp.

– Det er så mange som trenger hjelp, men jeg klarer ikke å levere til flere, sier hun.

«Historier om fattigdom» er et samarbeid mellom BT og SUJO (Senter for undersøkende journalistikk). Les flere sterke historier på bt.no/debatt

Publisert: Publisert 7. desember 2019 23:00