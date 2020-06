– Både elever og foreldre som kjenner tenåringene er sterkt preget

Rune Dolvik er rektor på Sandsli videregående skole og holder åpent hus etter den alvorlige trafikkulykken i Steinsvikvegen tirsdag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Rune Dolvik er rektor på Sandsli videregående skole. Foto: Ørjan Deisz

Tirsdag morgen klokken 06.50 fikk politiet melding om at en bil og en buss hadde frontkollidert i Steinsvikvegen, mellom avkjørslene til Storheia og Folldalsheia.

Det var to menn på 19 år i bilen. Bussen tilhørte Tide, og sjåføren i 50-årene var alene i bussen. Alle de tre mennene ble beskrevet som alvorlig skadet.

Åpent hus med kriseteam

Onsdag formiddag møtte BT rektor Rune Dolvik på Sandsli videregående skole.

Han har det travelt på kontoret sitt. Telefonen ringer stadig vekk. Han forteller at elever og foreldre har fortalt at de har behov for å samles.

– Vi har åpent hus og samling fra klokken 13. Kriseteamet fra kommunen kommer og hjelper oss. Ungdommer og en del foresatte har bedt om å få lov til å komme, sier han.

– Sterkt preget

Rektoren understreker at en av tenåringene som satt i bilen er elev ved skolen og russ. Den andre i ulykkesbilen er tidligere elev.

– Både elever og foreldre som kjenner tenåringene er sterkt preget, sier Dolvik.

Han tilføyer at det ikke er første gang han har håndtert en alvorlig ulykke som involverer hans elever.

– Det er like forferdelig hver gang. Denne hendelsen har satt seg i magen. Det preger både personalet og meg, sier han.

Dette bildet ble tatt onsdag morgen fra ulykkesstedet i Steinsvikvegen. Foto: Ørjan Deisz

Tide sterkt berørt

Onsdag var det lagt ned blomster ved ulykkesstedet. Onsdag morgen har ikke politiet ny informasjon om tilstand for de tre mennene, ifølge Torgils Lutro, sjef ved Bergen sør politistasjon. Det er de som etterforsker saken.

Busselskapet Tide opplyser at de ikke har mer informasjon om deres sjåfør enn det som ble kjent i går.

– Da meldte vi at tilstanden til sjåfør er alvorlig. Utover det ønsker vi ikke å kommentere sjåførens tilstand, men han ivaretas nå av sykehuset, skriver Marianne Frønsdal i en e-post til BT.

Hun er kommunikasjonsdirektør i Tide.

Det var satt ned blomster ved stedet der ulykken skjedde i Steinsvikvegen. Foto: Ørjan Deisz

– Vi i Tide er fortsatt sterkt preget av denne hendelsen og våre tanker er hos de berørte og deres pårørende, skriver hun videre.

– Vi skal i løpet av dagen avhøre vitner som var til stede i forkant av ulykken. Dessuten skal kjøretøyene undersøkes av krimteknisk, sier Lutro.

Politiet i Bergen sør har også bistand fra Ulykkesgruppen og Havarikommisjonen for tyngre kjøretøy, begge fra Statens vegvesen.

Marit Engeseth er tillitsvalgt for Tides sjåfører i Bergen sør.

– Alle mine kolleger er sterkt preget av ulykken. Våre tanker går både til sjåføren og hans pårørende og til ungdommene i bilen og deres pårørende. Dette er en forferdelig tragedie, sier hun.

Tirsdag morgen skjedde den alvorlige ulykken i Steinsvikvegen. Foto: Eirik Brekke

Politiet beklaget

Klokken 10.27 tirsdag sendte Vest politidistrikt ut en pressemelding om at den ene av mennene i bilen hadde mistet livet. Klokken 14.45 samme dag kom en ny pressemelding. Der het det at den første pressemeldingen var feil og at ingen var omkommet.

«Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem. Vi beklager også at det ble sendt ut feil informasjon til presse om dødsbudskapet», skrev Vest politidistrikt i den andre pressemeldingen.