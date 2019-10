Cecilie dundret inn i 400 kilo stein: – Trodde vi skulle dø

Hun rakk ikke bremse før hun traff steinhaugen i Fløyfjellstunnelen i 80 km/t.

SKREMMENDE OPPLEVELSE: – Jeg sov ikke godt i natt, jeg tenker og funderer på hva som kunne ha skjedd hvis jeg ikke hadde klart å unngå å treffe andre biler, sier Cecilie Brandsrud. Poloen var ikke kjørbar etter sammenstøtet. Privat, 2211-tipser

Torsdag morgen skulle Cecilie Brandsrud kjøre samboeren Stian Jensen fra Loddefjord til en tannlegetime i Åsane, da bilturen brått endte dramatisk inne i Fløyfjellstunnelen.

– Det var masse trafikk og jeg kjørte i 80 km/t da jeg så at bilen foran vrengte ut i det venstre kjørefeltet. Jeg tenkte at det var merkelig da jeg ser en svær haug med stein og sand midt i veien foran oss, sier Cecilie Brandsrud.

Det var BA som først omtalte historien.

– Nå dør vi

Hun kunne ikke skifte fil ettersom det var biler i dette feltet. I stedet styrte 39-åringen bilen med fronten mot midten av steinhaugen for å forhindre at Poloen skulle velte og treffe andre biler.

– Nå dør vi, tenkte jeg, dette går ikke bra. Men jeg tenkte at jeg ikke skulle dra noen andre med meg.

Ringte politiet

Hun anslår at bilen fortsatte 50 til 100 meter etter sammenstøtet før den stanset.

Da ringte Brandsrud til politiet.

– Jeg snakket med en skjønn dame som var veldig streng. Hun sa at vi skulle bli sittende i bilen, ba meg puste med magen og fortalte at politiet var på vei.

Ifølge Brandsrud ble det høyre kjørefeltet i tunnelen stengt automatisk da hun stoppet bilen. Men i det venstre kjørefeltet fortsatte bilene å kjøre forbi.

– Da jeg snakket med politikvinnen som kom, sa hun først at hun antok at det var en lastebil som hadde mistet grus. Men jeg fortalte henne at haugen med stein var sikkert en halv meter høy og at den var så konsentrert.

Da politikvinnen gikk bort for å undersøke tunnelen, kjente Brandsrud at skrekken kom over henne.

HULL I TAKET: Slik så det ut inne i Fløyfjellstunnelen torsdag. Det grå, runde feltet er der betongen ramlet ut. Statens vegvesen

– Jeg tenkte på at vi kunne ha dødd og at andre kunne ha dødd. Jeg ble helt dårlig, var kald og litt skjelven.

Da bergingsbilen kom for å hente den ødelagte bilen deres, ble samboerparet sittende inne i bilen.

– Hva synes du om at politiet nå går inn i saken for å finne ut om de vil etterforske?

– Jeg er positiv til at de begynner å granske, jeg synes dette skal etterforskes. Hvis bilen som kjørte foran oss hadde fått steinmassene i taket, ville dette ha blitt en sinnssyk ulykke. Noen må stå til ansvar for dette, sier hun.

– Rein og skjær flaks

– Hva tenker du om det som skjedde?

– Det er rein og skjær flaks at det gikk så bra. Men de må sikre og passe på at alt er i orden, spesielt når det er inne i en tunnel og oppe i et tak, sier hun.

– Har du hørt noe fra Vegvesenet etter det som skjedde?

– Nei.