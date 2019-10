Ap ofret SV på KrFs alter

KrF er inne og SV er ute av byrådssamarbeidet: – Et svakt byråd, sier SV om byrådet de er kastet ut fra. – Vi har ingen lojalitet til dette, sier Rødt.

DANNER BYRÅD: Fra venstre: Håkon Pettersen (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap) og Erlend Horn (V). Marita Aarekol

Etter at KrF gikk ut av byrådsforhandlingene lørdag, etter selv å ha bedt Ap velge mellom dem og KrF, har det politiske grunnlaget for Valhammers byråd blitt enda svakere.

Tirsdag kom løsningen. Valhammer godtar KrFs krav om å kibbe ut SV fra byrådsforhandlingene.

På kvelden stilte Valhammer opp på pressekonferanse med Håkon Pettersen (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG) og Erlend Horn (V) for å informere om utviklingen.

VENDER SV RYGGEN: Arbeiderpartiet har valgt å vende ryggen til SV og Rødt. - Byens beste blir ofret for kynisk spill, sier SVs Mikkel Grüner. Marita Aarekol

SV kastes ut

De fire partiene går nå inn i sluttforhandlingene om en byrådsplattform. Valhammer tror de skal presentere resultatet til partiorganene mandag, og at resten av befolkningen får vite det samme kveld.

Utviklingen faller ikke i god jord hos SV.

Mikkel Grüner (SV) sier Venstre og MDG har overbevist Arbeiderpartiet om å kaste ut SV:

– SV har ikke på noe tidspunkt truet med å forlate forhandlingene. Vi har ikke stilt ultimatum på noe enkeltspørsmål. Vi har forhandlet i god tro og fulgt god forhandlingsskikk, står det i en pressemelding fra Bergen SV.

Valhammer viser til valgresultatet når han skal forklare snuoperasjonen.

– Velgerne har satt sammen et fragmentert bystyret og dette var veldig krevende.

BYRÅDSLEDER: Roger Valhammer (Ap) har etter fem uker med forhandlinger klart å beholde posten som byrådsleder. Marita Aarekol

– Ikke mulig med fem-partibyråd

Etter at KrF forlot forhandlingene med Ap på lørdag, gikk de nemlig rett direkte i samtaler med Høyre. Dersom Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove hadde fått med seg Senterpartiet også, ville Høyre plutselig hatt byrådsmakten i Bergen.

Byrådet som Ap nå har satt sammen vil ikke ha flertall i bystyret. Men sannsynligheten er heller ikke stor for at SV og Rødt vil felle et Ap-ledet byråd til fordel for et Høyre-byråd. Valhammer kommenterte situasjonen slik på pressekonferansen:

– Jeg ville ha et fem-partibyråd, men det var ikke mulig. Dette byrådet er det mest styringsdyktige vi kunne oppnå, og jeg mener det er min plikt som byrådsleder å gjøre dette.

KYNISK SPILL: Mikkel Grüner (SV) sier at ingen kan holde SV ansvarlig for at dette samarbeidet skal overleve. Eirik Brekke (ARKIV)

– Ofret for kynisk spill

Mikkel Grüner er skuffet over at muligheten for å danne et byråd med tyngden på venstresiden nå går tapt, og sier at partiet vil gå i opposisjon med mindre Ap inviterer dem tilbake til forhandlingsbordet.

– Dette byrådet vil være et svakt byråd som SV ikke kan garantere for. Ingen kan holde SV ansvarlig for at disse skal overleve.

I en pressemelding skriver han at «byens beste blir ofret for et kynisk spill».

Heller ikke Rødt er fornøyd med samarbeidsløsningen som ble presentert tirsdag kveld.

Sofie Marhaug sier at dette «ikke er et spesielt klokt valg»:

– De gir etter for sentrumspartiene, sier Marhaug som ikke vil garantere noe støtte til dette byrådssamarbeidet.

– Vi har ingen lojalitet til dette prosjektet, legger hun til.

Hadde lunsj med Høyre

Tirsdag formiddag hadde Håkon Pettersen (KrF) lunsj med Høyres Harald Victor Hove, etter at de to innledet samtaler på lørdag.

På ettermiddagen ble han invitert inn igjen i byrådsforhandlingene, og på kvelden annonserte han det sammen med de tre andre partiene.

– Jeg er veldig, veldig glad for at vi kan fortsette det arbeidet som er startet, og fortsette satsingen på en grønn og miljøvennlig by, sier Pettersen.

Fredag ba han Valhammer og Ap velge mellom seg og SV. Byrådslederen valgte da SV, og KrF gikk ut av forhandlingene. Tirsdagen byttet Valhammer på brikkene igjen. Det forklarer byrådslederen slik:

– Det som skjedde var at KrF valgte å trekke seg fra videre forhandlinger. Basert på det gikk vi videre med de fire som sa ja. Så har situasjonen endret seg. Det var kraftig tvil rundt det parlamentariske grunnlaget for det byrådet, sier Valhammer og viser da til et byråd bestående av Ap, Venstre, MDG og SV.

AVVISTE: Sps Ove Sverre Bjørdal sa nei til byrådsforhandlinger før helgen. Eirik Brekke (arkiv)

Strekker ut hånden til SP

Usikkerheten rundt den parlamentariske situasjonen gjorde at Valhammer valgte å invitere KrF tilbake.

– Jeg er glad for at de har takket ja, og at vi nå er enige om å danne et nytt byråd for Bergen, sier byrådsleder Valhammer.

Den siste utviklingen gjør at Sp, som så ut til å kunne avgjøre hvem som blir byrådsleder i Bergen, igjen befinner seg i ingenmannsland.

Da KrF forlot forhandlingene før helgen, forsøkte Ap å lokke inn Sp ved å tilby dem at kommunen også skal utrede en tunneltrasé for Bybanen til Åsane, i tillegg til Bryggen-traseen. Sp baserte nemlige størsteparten av sin valgkamp på motstand mot at Bybanen skal gå over Bryggen.

Tilbudet var ikke godt nok for Sp som krevde at hele Bryggen-traseen måtte forkastes dersom de skulle være med i byrådsforhandlinger.

Vurderer tunnel

Valhammer har ikke gitt opp håpet om å få Sp inn i folden.

– Tilbudet om å samarbeide med med Sp står ved lag. Og vi ser ikke bort fra at vi kan utvide byrådet på et senere tidspunkt.

Partiene som nå forhandler seg ferdige om byrådsmakten har ikke flertall i bystyret. I bystyret er det dermed et flertall for bybanetunnel. På spørsmål om det er en god idé å regulere både tunneltrasé og dagtrasé for Åsane-bybanen, svarer han:

– Mitt endelige svar på det får du mandag. Da kommer vårt syn på saken og våre tanker om situasjonen i bystyret og bysamfunnet frem.