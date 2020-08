Mann i 40-årene døde etter ulykke i Alver

Mannen skal ha drevet reparasjonsarbeid da bilen falt ned fra bukkene.

Ulykken skjedde på denne private eiendommen på Holsnøy. Foto: Tor Høvik

Klokken 17.18 fikk politiet melding om at en person var fastklemt etter en ulykke på en privat adresse på Holsnøy i Alver.

Politi, ambulanse og brannvesen rykket ut. Det ble tidlig klart at det dreide seg om en alvorlig ulykke.

I en pressemelding litt før klokken 22 mandag kveld skriver politiet at en mann i 40-årene døde i ulykken, og at de pårørende er varslet.

Skal ha reparert bil

Mannen hadde blitt funnet fastklemt under en bil.

– Bilen har stått på bukker, og spor på stedet tyder på at bilen har falt ned fra bukkene og mannen har kommet i klem under bilen. Det fremstår som mannen har drevet med reparasjonsarbeid under bilen, skriver operasjonsleder Per Algrøy i pressemeldingen.

Mannen ble erklært død av lege klokken 18.03.

– Kriseteam i kommunen er varslet og har rykket ut, skriver Algrøy.

Politiet har opprettet sak, men mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.