Brann i enebolig på Straume: – Det er åpne flammer gjennom et tak

Det skal ha vært to personer i huset.

Klokken 14.33 fikk brannvesenet melding om brann i en enebolig i Anglarvikvegen på Straume.

Det skal ha vært to personer i huset. Begge skal ha kommet seg ut, skriver politiet på Twitter.

– Det er en ambulanse fremme. De melder at det er åpne flammer gjennom et tak, sier vaktkommandør i brannvesenet, Helge Lund til BT klokken 14.45.

Klokken 15.15 opplyser Lund at brannvesenet jobber med slukkingsarbeid. Det er ikke kontroll på brannen.

Politiet skriver på Twitter at de to personene i huset har opplyst at de har pustet inn røyk, og at de blir tilsett av helsepersonell på stedet.

Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til andre bygg.