Mann falt ned fra tak på Laksevåg

Mannen er sendt til sykehus.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Politiet er på plass ved ulykkesstedet. Foto: Silje Katrine Robinson

Klokken 10.10 fikk politiet melding om en arbeidsulykke på Laksevåg.

– Det var to stykker fra et firma som skulle utføre arbeid på et tak. Så har en av dem falt ned. Han falt fem-seks meter, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

Mannen er bevisst og er fraktet til Haukeland i ambulanse.

– Vi vet ikke noe mer om skadeomfang.

Politiet er på stedet og iverksetter etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi holder på å snakke med den andre som var med på arbeidet, og eventuelt andre som kan ha vært vitne til ulykken, sier operasjonslederen.